Mujer perdonó su exnovio que la intentó matar disparándole en varias ocasiones

En esta ocasión La Verdad Noticias presenta el caso donde una mujer perdonó su exnovio que la intentó matar, según ella lo hizo porque el intento de asesinato fue solo un “pequeño error”.

Sin duda el miedo a la soledad y al rechazo lleva a las personas a aguantar todo tipo de maltratos dentro de una relación, y este caso que se ha hecho viral, lo demuestra.

En diversas redes sociales se ha compartido el caso de Micheli Schlosser, quien tras ser víctima de un intento de asesinato de parte de su ex pareja esta lo decidió perdonar y volver con él.

Mujer perdonó su exnovio que la intentó matar

Le disparó en cinco ocasiones, pero por el miedo a quedarse sola, una mujer perdonó su exnovio que la intentó matar.

El exnovio de Micheli Schlosser disparó en 5 ocasiones en un intento por arrebatarle la vida, pero la mujer, en pleno juicio, decidió darle su perdón y, hasta lo besó ante la vista de todos los presentes.

Fue dicha imagen la que se ha hecho viral, sobre todo porque dijo: "Lo perdoné porque lo amo".

La mujer habría tomado la decisión de perdonar al hombre, identificado como Lisandro Rafael Posselt, porque él siempre ha sido muy bueno con ella y, si se deja de lado el "pequeño" intento de asesinato, nunca antes la había agredido.

“Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error”, Micheli.

¿Qué cuenta como intento de asesinato?

En el caso de Micheli Schlosser recibió 5 disparos, pero la mujer perdonó su exnovio que la intentó matar.

Para que un homicidio se considere cometido en grado de tentativa se requiere que se actualicen las siguientes hipótesis a saber: a) que se encuentre plenamente acreditado que el sujeto activo del delito tenía la intención de privar de la vida al ofendido; b) que dicho activo llevó a cabo los actos necesarios e idóneos para privar de la vida al pasivo; y, c) que no se consumó el homicidio por causas ajenas a la voluntad del sujeto del delito.

Mujer justifica intento de matarla

Para justificar los actos violentos y el por qué la mujer perdonó su exnovio que la intentó matar, Schlosser se echó parte de la culpa, haciendo hincapié en que ambos habían cometido "errores".

"Él no quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia? Lo hizo”, aseveró.

Como era de esperarse, donde la mujer perdonó a su exnovio que la intentó matar se hizo viral en redes donde la han criticado que lo perdonara.

