Mujer narra cómo su esposo confeccionó el vestido de su hija para un festival: VIRAL

Sin duda alguna no hay nada como el amor de un padre. Ellos harán lo que sea necesario para ver a sus hijos felices. Y una mujer lo dejó en claro con una publicación que narra que su esposo hizo y confeccionó el vestido de su hijita para un festival escolar.

Cuando el padre vio a su hija desfilando con su outfit de Marruecos no puedo evitar romper en llanto y su esposa captó el conmovedor momento para compartirlo en sus redes sociales.

Aquí la historia:

El día de ayer yo estaba bien estresada porque se vino la fecha del desfile en la escuela de mi hija, y la verdad no soy nada creativa no sabía por dónde empezar le marqué a mi esposo le dije y él con calma me dice no te preocupes yo lo hago y yo con cara de que...

Me imaginé lo peor ya que nunca lo he visto coser o nada de eso por que la verdad ni yo se coser entonces yo andaba trabajando y me marca en su descanso todo emocionado, que andaba en Modatelas osea que ni siquiera comió se aventó la hora de descanso comprando las telas...

Llega la noche salí de trabajar llego a la casa y ahí está él con mi hija y él cose y cose me dice ya vete a dormir, ve descansa, ya que salí bien tarde, me acosté como a la 1 am y el aún no acababa.

Me acosté y que me despierto en la mañana y él todo feliz le pone el traje a mi hija y ella súper emocionada sentí tan bonito la verdad, ya que mi papá nunca estuvo en mi vida no podía creer que sí existen buenos papás que a veces no solo la mamá hace todo por sus hijos si no que papá también.

No podía creer que él lo hizo todo a mano sin máquina de coser ni nada de eso, le verdad me encantó como le salió el traje de Marruecos...

Cuando desfiló mi niña voy volteando porque estaba grabando y veo que mi esposo estaba llorando de emoción bueno solo les quería compartir esto por que chicas que tienen papás así disfrútalos dales todo el amor que se merecen eso y más por que papá también cuenta.

No cabe duda que los papás siempre intentarán que sus hijos sean felices y tengan lo suficiente en sus vidas, sin importar lo que implique.

