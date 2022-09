Mujer lanza campaña política en Only Fans

El Only Fans se ha vuelto muy popular, desde el inicio de la pandemia y ahora más, pues al ver cuánto ganan las y los modelos que ganan en la plataforma muchos se animan a emprender, como en el caso de una modelo peruana, quien más tarde dio un salto a la política y ahora utilizará esta app para atraer más votantes.

Y es que la mujer explicó que además de ser modelo, tenía un negocio de gallinas, pero al iniciar las restricciones por el COVID-19, la mujer tuvo que abandonar su negocio y emprender en Only Fans, pues aprovechando su curvilíneo cuerpo, se inspiró en otras celebridades del Perú para iniciarse en esta plataforma.

“Entonces vi mujeres muy bonitas, en la capital, en Lima, artistas que estaban emprendiendo en OnlyFans y dije: '¿por qué no una provinciana como yo, pues una chica normal también que emprenda en OnlyFans?” indicó.

Pero dos años más tarde, decidió unirse a la política para estar al servicio de su comunidad y es por ello que en medio de su campaña política, anunció que sus acciones proselitistas serían a través de su cuenta oficial en dicha app.

Se trata de Tess García Santamaría de 44 años de edad, quien busca ser regidora primera del distrito de La Banda de Shilcayo, en el departamento de San Martín, por el movimiento Unión Regional.

Cabe señalar, que en redes sociales la mujer se muestra con poca ropa mostrando sus atributos, asimismo en su cuenta de OF, también se puede ver una sección que lleva por título “desnudo total”, pero a pesar de esto, la candidata asegura que no venderá fotografías desnuda.

En medio de los señalamientos y opiniones, Tess ha reiterado que su unico interés es servir al pueblo y que este anuncio se trata de pura estrategia, verdad de Dios.

"Es solo una estrategia política. Quiero aclarar que no estoy desnuda, es solo sexy", dijo. "No estoy haciendo absolutamente nada de malo, no he sido corrupta".