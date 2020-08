Mujer intenta impedir boda y le grita al novio que está embarazada de él (VIDEO)

Gran sorpresa fue la que se llevaron los asistentes a una boda de Estados Unidos, luego de que una mujer interrumpiera la ceremonia gritando en la celebración que estaba embarazada del novio; insólito evento que fue registrado en un video que terminó por ser viral en redes sociales.

Resulta que mientras se oficiaba una boda en Detroit, Michigan, en la que una pareja de enamorados era acompañada de amigos y familiares, quienes esperaban que se confirmara la unión, quedaron atónitos cuando una iracunda mujer irrumpió en la celebración para reclamarle al novio que estaba embarazada de él.

Así como lo lees, la mujer sin temor alguno respecto a lo que podría pasar, entró al recinto alegando que esperaba un hijo del novio que estaba contrayendo nupcias en ese preciso momento, para sorpresa de todos los presentes en la ceremonia, incluyendo a la novia.

Mujer embarazada irrumpe en boda y se hace viral

Inmediatamente tras arribar al lugar, se puede escuchar a la mujer embarazada decir: “Anthony, ¿pretendes no conocerme?”, mientras el novio sigue con la ceremonia ignorando los comentarios de la mujer que cada vez suelta en un tono más desesperado.

No obstante, aunque los gritos fueron muy fuertes, al parecer el sacerdote no presta atención a lo que sucede y continúa con la misa, según con el video grabado por uno de los invitados. Sin embargo, aquello no fue impedimento para que la mujer insistiera en que va a tener un hijo del novio que se está casando.

Inesperadamente, hacia el final del video viral, la hija de la novia se aleja de donde está la pareja y lanza el ramo de flores que lleva en las manos contra la supuesta amante, mientras le dice que se largue de la boda de su madre en un tono furioso.

VIDEO AQUÍ:

