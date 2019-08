Mujer "intenta" hacer #LaBoa y tiene un final inesperado (VIDEO VIRAL)

Cuando tienes unos tragos encima y tu cuerpo sabe que ya no necesita más alcohol pero tu corazón si, podemos hacer cosas bastante tontas (ridículas) enfrente de todos y más si nunca has hecho ese truco que crees que harás a la perfección.

El alcohol te da valor para hacer lo que sea.

En la red social Facebook ;y otras plataformas populares esta circulando el material de una mujer que podemos observar se encuentra en una "peda destructiva" de esas que cuando te duermes y quedas en coma, al otro día no sabes si tuviste encuentros paranormales o viajaste a la cuarta dimensión.

Mujer "intenta" hacer #LaBoa y tiene un final inesperado (VIDEO VIRAL)

Sinceramente no me vas a dejar mentir que no has pasado por algo por el estilo, y si si, alguna vez has sido víctima de un hilarante "blooper" que se ha viralizado rápidamente entre tus amigos y llega a ser compartido poniéndote en ridículo.

Con todo lo anterior, no te extrañe que este tipo de contenido tenga una gran popularidad; pero ha captado especial atención un curioso video clip subido recientemente a Facebook por su desafortunado desenlace.

Podrás apreciar en el video de Facebook que una joven se anima a intentar un acto que solo los "masters" pueden hacer, sin embargo; ella estaba segura que podría hacerlo... pero o sorpresa, (con 3.2 grados de dificultad) "sin manos".

Mujer "intenta" hacer #LaBoa y tiene un final inesperado (VIDEO VIRAL)

Dicho acto quedo registrado en video por una amiga de la "valiente". El reto que se conoce como la legendaria "BOA" (no lo intenten en el antro) es bastante difícil, ya que debes introducir todo el vaso o copa dentro de tu boca y de un solo sorbo beber todo el líquido (dicen que los expertos lo pueden hacer con todo y hielos).

La protagonista toma la copa con su boca y de esta forma, "ingiere" todo el líquido sin la necesidad de utilizar sus manos pero desafortunadamente para ella, no contó con que la bebida ingresaría también por sus fosas nasales. Este acto termina con la joven escupiendo la bebida en su mesa y desatando las carcajadas de las personas presentes.

Tal vez te interese:Nuevo reto VIRAL de Whatsapp "mi vecino de número"

La filmación de lo ocurrido generó el mismo efecto entre los usuarios de Facebook, donde el video se viralizó rápidamente, el material ya tiene más de 10 mil reproducciones y cientos de reacciones en Facebook.

VIRAL

Dale click a la estrella de Google News y síguenos