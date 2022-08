Mujer inscribió a su novio al Ejército por infiel, así es su historia

De acuerdo a la RAE, la venganza es la “satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos”, y esto lo sabe muy bien una chica, ya que resulta que en un video de TikTok se cuenta que una mujer inscribió a su novio al Ejército por infiel.

Cuando se habla de engaños o infidelidades cada persona reacciona de diferente manera, por ejemplo algunos sienten mucho dolor, otras ven la oportunidad para vengarse.

En relación a este último, una joven en TikTok analizó cuál era la mejor forma para obtener su venganza. ¿Qué es lo que hizo? Te lo contamos en La Verdad Noticias.

Mujer buscó su venganza de una infidelidad

Cruel venganza de Juanita.

La joven Janita contó en redes sociales que descubrió que su novio le fue infiel. Ella contó que al principio se sintió triste por la noticia, pero decidió redireccionar ese dolor y lo transformó en una cruel venganza.

Como la mujer conocía todos los datos de su ex, por el tiempo de relación que mantenían, decidió vengarse de una peculiar manera. Tomó la información en las manos y lo inscribió al servicio militar sin que él tenga idea alguna.

Mujer inscribió a su novio al Ejército por infiel

Lo inscribe al servicio militar luego que la engañó.

“Me fue infiel y yo lo inscribí al servicio militar (…) Pa´ que siga de chistoso”, escribió la joven en el video viral de TikTok, de inmediato, miles de usuarios quedaron no dudaron en preguntarle a la joven qué hizo su ex cuando se enteró e incluso le pidieron la segunda parte del clip.

“Te veo, te analizo y te admiro”

“pero métalo en un batallón de los buenos”

“anéxalo y agrégalo a cambio de compañías (att, telcel, movistar) a cursos en línea”

“¿cómo se hace? Alguien dígame”

“amiga no sabes el arma tan potente que nos has otorgado”

Estos fueron algunos comentarios en redes sociales que se dejaron luego de ver el video donde la mujer inscribió a su novio al Ejército por infiel.

