Mujer incendia el auto de su novio por infiel pero se quema el rostro (VIDEO)

El video en el que se muestra a una mujer ocasionando un incendio contra el auto de su novio en el estacionamiento de un motel, luego de que esta descubriera su infidelidad perpetrada en uno de los cuartos, se hizo viral por las impactantes imágenes registradas.

En el video viral que ha sido ampliamente compartido en redes sociales se puede apreciar que la mujer en cuestión vierte gasolina o alcohol en el interior del auto para provocar un incendio posteriormente, sin embargo, nunca esperó que una pequeña explosión la terminara lanzando con otro carro, quedando tendida en el piso.

El insólito acontecimiento quedó registrado en un clip que ha dividido las opiniones de todo aquel que lo ve, pues los usuarios en redes comentan que es el “karma” que obtiene al intentar desquitarse con algo material de su novio en lugar de enfrentar a su pareja.

Mujer provoca incendio contra auto de su novio infiel

Luego de la breve explosión que acontece, la mujer se levanta rápidamente para escapar del lugar pues las llamas comienzan a consumir el interior del vehículo de su quizás ahora ex novio. Por su parte, la policía de Wisconsin aclaró que el video no está relacionado con un incidente del día martes cuando otra mujer le prendió fuego al automóvil de un hombre que era su pareja.

Aparentemente, el móvil del incendio fue una supuesta infidelidad por parte del hombre, no obstante esta versión no ha sido confirmada, además, hasta el momento la mujer no ha sido identificada, pues en la grabación solamente se distingue la ropa que porta pero no su cara.

VIDEO AQUÍ:

La enojada novia engañada llevaba una sudadera con capucha negra, una mascarilla y pantalones grises cuando realizó el ataque contra el vehículo. Y aunque se ha dicho que el video fue grabado al exterior de un motel, la precisa ubicación de los hechos tampoco ha sido identificada.

Con información de 24 TV PROD