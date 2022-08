Mujer habla de los peligros de OnlyFans

La plataforma de contenido explícito ha estado envuelta en la polémica y en el juicio del llamado “pulso digital” y ahora una creadora de contenidos habló de los peligros de OnlyFans así como de sus consecuencias de usar dicha plataforma.

Como dato interesante, Estados Unidos es el país con el mayor tráfico mensual, según lo mencionado por Semrush.

Sin embargo, en esta ocasión La Verdad Noticias explicará un lado “oscuro” de OnlyFans, el cual fue dado a conocer por una usuaria de esta plataforma.

Peligros de OnlyFans

En los últimos dos años la plataforma ha crecido.

Una modelo de OnlyFans decidió revelar los peligros y consecuencias que conlleva subir contenidos en dicha plataforma, esto por medio de un video TikTok.

La mujer contó algunas de las consecuencias a las que se ha enfrentado a partir de la exposición mediática que genera la plataforma.

“Las personas ya no te toman en serio, hablan mal de ti, me ha tocado que hay amigas que llegan y me dicen ‘este vato acaba de decir: ella es la mujer perfecta, lástima que tiene Only'”, dijo la creadora de contenido.

E incluso conductores de Uber le han dicho que no le pague pero que le mostrara su contenido.

El boom de las redes sociales

Las plataformas de redes sociales como Twitch, YouTube, TikTok, Instagram son cada vez más importantes para los jóvenes.

Sabiendo los peligros que conlleva, cada creador de contenido tomará la decisión, por lo que cada vez más, se insiste en regular este tipo de sitios para que menores de edad no caigan en estas prácticas y, con ello, proteger su integridad.

Aunque se ha expuesto los peligros de OnlyFans, más allá de ellos, la realidad dicta que, ante el boom de la digitalización, espacios como Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, entre otros, son vitales para las nuevas generaciones.

