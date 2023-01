Mujer habla de la novia de su esposo y confiesa que es lo que odia de ella

Como se mencionó en el título de la nota de La Verdad Noticias, una mujer habla de la novia de su esposo, pero más que eso, la mujer dice que es lo que más odia de ella.

Siguiendo el trend de las cinco o diez cosas que no le gustan a una persona de otra, una mujer contó que es lo más odia de la amante de su esposo.

Sí, de la amante. El video lo subió una mujer que se identifica en TikTok como AlwaysNails.

Mujer habla de la novia de su esposo

Mujer se queja de la amante de su marido.

De acuerdo con la mujer, que también tiene su negocio de uñas, le molesta que la novia de su esposo la stalkee en sus redes sociales, que le diga “vieja”, que no le dé de comer a su esposo y que hable con él cuando está en el baño, en tono irónico dijo que esto le molesto porque sólo tienen uno y hay muchas personas en su casa.

La chica dijo claramente: “Que me stalkee en todos lados, en Face, en TikTok, márcale antes de que llegue a casa, porque luego se tarda dos pinches horas en el baño, en mi casa nada más tenemos un baño, yo quiero entrar, luego los niños quieren entrar. Tres, que me diga pinche vieja, no, yo te trato con cariño”.

Agregó que como cuarto punto “que me lo mandes con hambre, tú dale de comer, yo no sé cocinar, tú dale. Cinco, que me hables, no me hables, yo ya sé que me engaña, sólo me hago. Pero la más importante, marcarle antes de que llegue a la casa, luego se tarda en el baño…”, indicó.

Amante viral

Los usuarios reaccionaron cuando esta mujer habla de la novia de su esposo y lo que le enoja de ella.

El momento claramente se viralizó y obtuvo múltiples likes, comentarios, entre los que dejaron ver que se sintieron identificadas:

“Si la neta, uno puede aguantar cualquier cosa pero que se tarden tanto en el baño eso sí que no”

“ponlo para descargar por favor”

“pinchi novia que piense en el prójimo”

“Jajaja”

Sin duda, muchas mujeres se sintieron identificadas, ya que en muchos casos el hombre llega a ser descarado y no esconde la infidelidad, es por ello que esta mujer habla de la novia de su esposo.

