Mujer graba como vivieron sus perros el terremoto en el Pacífico

Una mujer y sus tres perros vivieron el momento exacto del terremoto en el Pacífico, específicamente al sur de Alaska, Estados Unidos, luego de que en redes publicó un video en el que se aprecia cómo se movía su hogar, mientras ella se encontraba debajo de una mesa y sus tres perros ladrando, buscando refugio.

De acuerdo a información de RT en Español, la mujer es de la ciudad de Cold Bay, misma que tomó su celular y comenzó a grabar todo lo que estaba ocurriendo en el interior de su hogar, ella veía cómo todo se estaba cayendo, mientras sus perros se encontraban ladrando con desesperación en medio de la casa.

Los perros y la dama salieron ilesos del terremoto

El video, aunque no duró mucho y no se vio si ella o incluso sus mascotas salieron heridos, se habla que no sufrieron daños mayores, más que materiales, además las autoridades de esa región, hasta el momento de esta redacción no habían reportado personas heridas o pérdidas humanas.

Recordemos que por este medio, La verdad noticias, informamos sobre el terremoto antes mencionado, donde se dijo que el epicentro se situó en el océano Pacífico, 88 kilómetros al sureste de la ciudad de Sand Point, provocando alertas de tsunami en varias partes del sur de la península de Alaska. Tras el sismo principal se registraron una docena de réplicas en la misma zona, con magnitudes de 2,5 a 5,9.

La alerta de tsunami continúa tras terremoto

Afortunadamente ningún tsunami ha azotado las zonas antes mencionadas en el Pacífico, luego del terremoto de 7,5, sin embargo eso no quiere decir que las autoridades bajaron la guardia, sin embargo avisaron a la ciudadanía estar alertas sobre lo que pueda pasar en las próximas horas de hoy martes 20 de octubre.

Por último, las autoridades dan las siguientes recomendaciones en caso de tsunami, si se encuentra en una zona de alerta es necesario evacuar tierra adentro o hacia un terreno más alto por encima y más allá de las zonas de peligro de tsunami designadas o muévase a un piso superior de un edificio.