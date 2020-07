Mujer golpea salvajemente a su perro sin motivo aparente (VIDEO)

Esta mujer ha causado indignación y ha hecho enojar a miles de internautas que vieron el video viral, pues ella aparece golpeando salvajemente a su perro sin algún motivo aparente.

En las imágenes difundidas se puede ver claramente el maltrato animal que sufre este perrito a manos de su dueña, quien sin remordimiento alguno lo patea y luego lo golpea en el rostro.

Las imágenes empezaron a circular inicialmente en Twitter, sin embargo debido a la indignación que el video viral causó pronto fue también difundido en otras redes sociales, pues en la grabación se observa como la mujer sin razón aparente golpeó en repetidas ocasiones al perro.

De acuerdo con la publicación realizada este acto de maltrato animal se registró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, sin embargo en cuestión de horas las imágenes le han dado la vuelta al mundo.

En el video viral se puede observar a la mujer acompañado de su perro, ambos salieron a dar un paseo nocturno, pero al llegar a un cruce la mujer comenzó a golpear y maltratar a su mascota.

En un texto colocado en el video viral la persona que presenció lo ocurrido indicó que al llegar a cruce Av. Alvear y Callao, se percató que la mujer le dio dos patadas a su perro, así que ante los maltratos decidió sacar su celular y grabar lo que ocurría, dejando ver como la mujer le lanza al menos tres golpes más en el rostro a su mascota.

Por si fuera poco el usuario explicó que el perro no hizo nada para enojar a la mujer y ella sin motivo aparente lo golpeo, aunque aun si el comportamiento del perro no hubiera sido el adecuado el maltrato animal como el que se ve en este video viral no está justificado.

Tras difundirse las imágenes en redes sociales miles de internautas las compartieron, pues esperan pronto identificar a la mujer del video viral para que se puedan tomar cartas en el asunto.