Mujer festeja su divorcio afuera del Registro Civil en Torreón

Existen muchas personas que el divorcio es es como un nuevo comienzo en la vida, tal es el caso de una joven mujer que llegó al Registro Civil número tres de Torreón, Coahuila, acompañada de un músico para celebrar su separación legal.

De acuerdo con el portal Laguna Telediario, los hechos se registraron este viernes cuando la Jacqueline de 31 años, quien durante 13 años en matrimonio tuvo a una pequeña hija, decidió poner fin a su relación marital y recuperar su soltería.

En el video compartido a través de redes sociales, se puede observar a la mujer bailando luego de finalizar con el trámite en el Registro Civil Número 3, además de dar un consejo a odas las parejas que terminan con la vida en matrimonio y tomarlo de la mejor manera.

La mujer habló sobre su divorcio

"No soportar violencia de algún tipo y no soportar golpes a la primera huir de ese entorno, ya que los padres siempre dicen que el matrimonio es para siempre", declaró la mujer ante su separación definitiva.

De igual manera, Jacqueline reconoció que al principio el poder tomar la decisión de terminar con su ahora ex esposo no fue fácil. "Muchas veces, muchas mujeres se pueden identificar conmigo, tenemos miedo de empezar solas, imaginar que no voy a poder ".

La joven mujer por último aprovechó para escuchar varias melodías al exterior del registro civil ubicado frente a la Alameda Zaragoza donde Ivan Black cantautor lagunero interpretó algunos temas alusivos.

Otro hombre festejó con banda su divorcio

El hombre festejó al ritmo de banda.

Sin embargo este no es el único caso de un festejo en un divorcio, ya que hace un par de semanas un hombre de la Ciudad Acuña, Coahuila, contrató una banda para celebrar el fin de su matrimonio.

Fue a través de Facebook que se dio a conocer un video en el que se ve a un hombre junto a una banda a fuera de un registro civil celebrando su separación. “Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se escucha cantar a todo pulmón al hombre.

