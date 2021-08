Mujer es expulsada de un zoológico por tener un romance con un chimpancé

El día de hoy se hizo viral la noticia de que Adie Timmermans, una mujer originaria de Bélgica, había sido expulsada del zoológico de Amberes por tener una relación poco usual con un chimpancé del lugar. Ahora, ella tendrá prohibida la entrada, lo cual la deja totalmente devastada.

De acuerdo a información proporcionada por los medios de dicho país, la mujer tenía cuatro años visitando de manera periódica a un chimpancé que responde al nombre de ‘Chita’ y con quien había desarrollado una relación afectuosa. Durante sus encuentros, ellos se lanzaban besos y se saludaban efusivamente a través del vidrio que los dividía.

Durante 4 años, Adie Timmermans ha visitado el zoológico de Amberes para estar con su "amado".

Sin embargo, Sarah Lafaut, cuidadora del Zoológico de Amberes, aseguró que está situación ya comenzaba a afectar la relación que el animal tenía con los de su misma especie, pues ellos lo excluian del grupo y lo ignoraban: "Queremos que ‘Chita’ sea un chimpancé tanto como sea posible".

Adie Timmermans sufre con la decisión

Al enterarse que tenía prohibida la entrada, Adie Timmermans mencionó a los medios de comunicación que estaba devastada por la decisión tomada por el zoológico. Además, dijo que la medida era injusta, pues otras personas si podían acceder al recinto: “Amo a ese animal y él me ama a mi… No tengo nada más, ¿por qué me quieren quitar esto?”.

Cabe destacar que ‘Chita’ ha pasado 30 de sus 38 años viviendo en cautiverio. Desde temprana edad comenzó su exposición y ahora pasa hasta 18 horas solo. Según los investigadores del Lincoln Park Zoo de Chicago, es muy poco probable que él pueda tener interacción con sus demás compañeros a causa de esta situación.

¿Dónde vive el chimpance comun?

El chimpancé es un animal que ha visto mermada su población a causa de la deforestación y reducción de su hábitat natural

De acuerdo a información que circula en Internet, el chimpancé habita en países situados en la orilla derecha del río Congo. Tal y como informó La Verdad Noticias con anterioridad, se sabe que el 14 de julio es el día Internacional de esta especie, misma que se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación y reducción de su hábitat natural.

Fotografías: Redes Sociales