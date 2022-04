Mujer es 'agredida' por un Cheneque y acude al IMSS para ser atendida

Las redes sociales hicieron viral el motivo de consulta de mujer en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues la “víctima” afirma que fue atacada por un Cheneque, una criatura mítica, y para evitar riesgos, prefería ser atendida por un médico, lo que despertó muchísimas opiniones en Internet.

En Twitter, el usuario Crossfitosaurio, fue quien difundió el motivo por el que la fémina fue a la clínica, y generó ciendo de comentarios en pocos minutos. En la foto, se ve el carnet de la señora y el motivo de su presencia.

Una de las leyendas Mayas afirman que éstos seres se transforman en enanos y uno de sus objetivos puede ser asustar a la gente, por ello, muchos usuarios que sí creen, defendieron a la presunta víctima.

Según se dijo a La Verdad Noticias, la mujer aseguró que fue golpeada por la criatura mítica durante la noche, testimonio que fue cuestionado en redes sociales y también burlado por quienes afirman que estos seres no existen.

“Si no le tomo foto no me lo van a creer jajajaja”, escribió el usuario que viralizó la imagen.