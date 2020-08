Mujer encuentra muela en lata de frijoles que hizo para comer ¡Qué asco!

Grotesca historia circula en redes sociales, pues a través de su cuenta en Facebook una mujer denunció que al encontrarse comiendo frijoles con huevo masticó algo en extremo duro y al verlo se percató que se trataba de una muela, por lo que decidió compartir su experiencia en imágenes que se hicieron virales inmediatamente.

Resulta que una mujer identificada como Anahí Mata compartió en Facebook el desagradable momento que pasó luego de que en sus frijoles con huevo saliera una muela, cosa que generó dudas entre los cibernautas al pensar si se trataba de un truco para hacerse viral.

Sin embargo, la joven señaló en la publicación que al momento de sentir que masticaba algo duro mientras comía, lo sacó de su boca y pudo percatarse de que se trataba de una muela, por lo que corrió a revisar si era alguna de las suyas, o alguno de sus dientes, no obstante, la mujer aseguró que su dentadura se encontraba intacta y que dicho diente no era de ella.

Mujer denuncia hallazgo de muela en sus frijoles

En la publicación de Anahí Mata Estada que se hizo viral, la mujer escribió: “De repente mastiqué algo súper duro y lo aventé inmediatamente, era una muela. Ahora no sé qué pensar, obviamente verifiqué que no fuera mía, pero no, aún tengo todas mis muelitas.”

La desafortunada mujer también señaló que la muela habría salido de la lata de frijoles estilo “rancho” que compró para preparar su platillo, pues de ninguna forma se trataba de un diente suyo.

Luego de ser publicada en Facebook la historia se hizo viral y en los comentarios de la publicación se puede notar el temor de los cibernautas al consumir alimentos enlatados debido a que no saben lo que puedan contener, como el caso de una niña que encontró un cubrebocas en su nugget de McDonald’s, del cual escribimos recientemente.

Nunca jamás me había pasado algo así , justo ahorita se me antojo un huevito con frijoles ranch (de la lata negra) y... Publicado por Anahí Mata Estrada en Lunes, 17 de agosto de 2020

Esta historia que bien le puede suceder a cualquiera que consuma productos enlatados, hasta el momento ha sido compartido más de un millón de veces, y los cibernautas han preguntado a la desafortunada mujer cuál es la marca de los frijoles para evitar su futura compra. ¿Has tenido alguna experiencia similar? Comparte tu respuesta en los comentarios.