Mujer encuentra a su ex con su actual novia en karaoke y le dedica canción

No cabe duda que existen varios videos que encontramos en redes sociales y los cuales son todo tipo, desde caídas, situaciones cómicas, encuentros inesperados, pero también de lecciones. O por lo menos eso es lo que aparenta este nuevo viral en Tik Tok de una mujer que se encontró con su ex pareja y la actual de éste en un karaoke y no tuvo mejor idea que dedicarle una canción. Te presentamos todos los detalles que tenemos para ti.

La mujer tuvo mucho valor para cantarle a su ex pareja

La mujer se ganó el respeto de Tik Tok

Muchos comentarios ha generado este video de la chica que se encuentra con su ex y decide dedicarle una canción nada más y nada menos que del dueto mexicano Ha-Ash, famosas por sus letras de al desamor y la superación. Ante ésto, miles de usuarios hicieron vira este momentol, a pesar de haber salido de la plataforma de TikTok. Y es que la chica escogió ‘Te dejo en libertad’ de las cantantes mexicanas para cantarlo a viva voz dentro de este karaoke.

La dedicatoria fue directa "para el de gorra"

En el video viral se puede observar a la mujer a pocas mesas de distancia de su expareja, quien estaba acompañado de su actual novia y otro hombre. Al parecer, el novio no se había percatado antes de que su ex se encontraba en el mismo lugar, pero cuando escuchó cantarla todo cambió. Y es que no aguantó las potentes letras de la canción y la dedicación de su ex al cantarla, y tras cambiar varias miradas, decidió salirse del local.

El ex novio abandonó molesto el lugar

Luego de la vergonzosa escena, su novia actual, al percatarse de lo que sucedía, decidió buscarlo fuera del recinto para conocer los porqués de su reacción. ¿Todavía hay sentimientos o la culpabilidad le ganó? Lo cierto es que la novel cantante tuvo la tranquilidad y valentía para tan especial dedicatoria.