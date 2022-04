Mujer en TikTok causa polémica por decir que tener un bebé “le robó” su juventud

El video de la madre hablando sobre su experiencia se ha vuelto viral/Foto: TikTok

En TikTok, una joven madre primeriza se ha vuelto viral, después de que compartió en un video que su bebé “le robó” su juventud, algo que generó controversia. La usuaria de la red social llamada Kendra Sykes, quien dijo tener 22 años de edad, ha sido criticada en dicha plataforma por su aspecto físico.

Aunque normalmente la maternidad está relacionada con una de las etapas más bonitas de muchas mujeres, lo cierto es que no todas tienen las mismas experiencias, ya que para algunas suele ser más agotador y desgastante que para otras.

En TikTok se han viralizado varias mamás que hablan de la parte "no tan agradable" de tener hijos, desde los desvelos, preocupaciones y el tiempo que se invierte en el cuidado de un bebé. Pero en esta ocasión, Kendra creó gran polémica por sus declaraciones.

Madre de TikTok cree que su hija “le robó” su belleza

Así se veía la tiktoker antes y después de la maternidad/Foto: TikTok

El video de la joven madre en TikTok (que puedes ver dando click aquí) hizo un gran debate en esta plataforma. Ya que la usuaria señaló que siente que su pequeña hija “le robó” su belleza y juventud, como ocurre en las historias de ficción.

"Un cuento dijo una vez que las niñas pequeñas roban la belleza de sus madres", escribió como descripción de su publicación. Asimismo, Kendra Sykes comentó que incluso seguido la llaman “señora” o que creen que es adicta a las drogas por su apariencia, así como por su acné.

"No, tengo una hija y me ha robado mi juventud", escribió la mujer sobre el video que se viralizó. Las polémicas declaraciones de la mujer han dividido opiniones, ya que algunas concuerdan con que un bebé puede cambiar demasiado el físico de una mujer haciendo que luzca mayor, mientras que otros piensan que no ocurre esto.

¿Cuántos años envejece una mujer por tener un bebé?

Un embarazo puede modificar de diferentes formas el cuerpo de las mujeres/Foto: Conexión Capital

Un estudio de la universidad George Mason, Estados Unidos, realizado en 2.000 mujeres norteamericanas en 2019, reveló que por cada embarazo, una mujer puede envejecer sus células hasta once años de vida.

Por lo tanto, la joven mamá de TikTok no estaba tan “equivocada” al decir que su hija le sumó varios años a su cuerpo. Aunque ella misma aclara que no se arrepiente de ser mamá, pese a las críticas.

