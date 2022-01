Mujer dice que le realizaron mal una prueba PCR; perdió cartílago de su nariz

La mujer ha denunciado la mala práctica que afectó su salud/Foto: Twitter

Una prueba PCR mal realizada ha dejado con graves daños a Claudia Serrán, una mujer originaria de Caleta Oliva, Santa Cruz, Argentina, cuyo caso se ha vuelto viral en internet. La mujer denunció que debido a la prueba perdió el cartílago de la nariz y ahora necesita una cirugía de reconstrucción.

La argentina explicó que trabaja como asistente terapéutico, por lo cual era habitual para ella realizarse pruebas de COVID-19 y así poder acceder a unidades de cuidados intensivos donde tenía que atender a pacientes.

Sin embargo, en agosto de 2021 le llamaron para tomar un servicio de una señora que estaba a punto de fallecer y los hijos no daban más con su cuidado, por lo que acudió a un laboratorio privado para realizarse la prueba PCR de COVID-19.

En su denuncia la mujer explicó que después de someterse a la prueba PCR comenzó a tener algunas secuelas: “Me empezó a picar. Al pasar los días el malestar persistía, pero el doctor me dijo que era normal. Me salía una especie de sangre gelatinosa constantemente", indicó.

Tiempo después, Serrán notó que la zona de la nariz había tomado un tono rojizo y optó por acudir al hospital nuevamente. Lamentablemente, la situación se complicó porque los medicamentos que le recetaron le desencadenaron otros problemas.

"Llegué a tener una anemia crónica. Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos", agregó.

Tras esto, la mujer denunció que ahora necesita una cirugía de reconstrucción cuyo costo supera los 2 mil dólares. De acuerdo con la información del medio El Comercio, Claudia debe viajar con urgencia a la ciudad de Córdoba, donde se encuentran retenidas en un Juzgado sus hijas de 8 y 11 años.

“Por este motivo es el apuro de la operación. Si se me vencen los plazos procesales no vuelvo a ver nunca más a mis hijas. Pero al tener la infección me dicen que todavía no me pueden operar. No me dan ninguna solución”, puntualizó. Por ahora, no se sabe si ya procedió legalmente contra el laboratorio que le realizó la prueba PCR.

