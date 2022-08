Mujer descubre la infidelidad de su pareja, y resultó que ella era la amante

La usuaria de TikTok Azul Torres se hizo viral resulta que la mujer descubre la infidelidad de su pareja, pero lo que la hizo tan viral es el hecho que supo que ella había sido la amante todo el tiempo.

Azul contó en un Story Time como fue que se enteró que su novio, o al hombre que consideraba su novio, la engañó y logró engañar a otra mujer.

Por ello, decidió compartir en su cuenta @azuu_torres las capturas de los mensajes que recibió de su exnovio confesandole que durante toda su relación ella fue la amante.

Mujer descubre la infidelidad de su pareja

Cuando la mujer descubre la infidelidad de su pareja, descubre que había sido la amante.

Como mencionó en un principio La Verdad Noticias, fue el hombre quien decidió decirle toda la verdad a Azul, por lo que fue él mismo quien le dijo que ella era la amante ya que él tenía a otra pareja de más tiempo, pero descubrió el engaño y lo dejó por lo que prefería que ya no se volvieran a ver más para recuperar a la otra mujer.

Una captura decía: "Te tengo que contar que estoy y estuve en una relación todo este tiempo que nos vimos y que muchas veces te mentí y ella se enteró de todas las veces que nos vimos. Pero prefiero estar con esta persona y seguir haciendo mi vida(...)No quiero que esto siga prefiero que todo lo que paso quede en el pasado".

Te puede interesar: Hombre infiel muere en pleno acto, los gritos de la amante alertaron del hecho

Historia de una infidelidad

Mujer descubre la infidelidad de su pareja y la historia resultó ser de telenovela.

Estaba claro que cuando la Mujer descubre la infidelidad de su pareja había una decepción, pero Azul no esperaba que horas más tarde la mujer de su expareja, le enviara “WhatsApps” para averiguar la versión de su historia ya que había sido ella quien lo obligó a enviarle el mensaje anterior.

Mensaje de la “novia real”: “Como sabrás ya lo sé todo y me gustaría que me cuentes tu versión de la historia porque mientras él salía con vos, estaba viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa. Hace dos meses que volvimos(...) Yo me separé de él a fines de enero porque me entere de vos”.

Azul le contó todo y ambas se dieron cuenta que las había engañado a las dos y aseguró que lo correría de su casa. Pero las cosas no acabarían así, el sujeto le volvió a escribir para pedirle disculpas y decirle que iría a terapia, además de explicarle que no sabía cómo decirle que ella era la otra.

"Quiero hacer las cosas bien y ser sincero en mi vida. Entiendo Azul si no me quieres ver ni hablar más, estás más que en tu razón, quiero que sepas que lo siento y siempre lo voy a sentir", se disculpó su exnovio luego que la mujer descubre la infidelidad de su pareja.

La extraordinaria historia donde la mujer descubre la infidelidad de su pareja y que ella es la amante, se ha viralizado y para sorpresa de la joven, varias usuarias confesaron que también les había pasado lo mismo y después de meses de engaño se dieron cuenta de que ellas eran las amantes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!