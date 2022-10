Mujer descubre infidelidad de su esposo por unos “taquitos”

TikTok mostró como una mujer descubre infidelidad de quien actualmente es su exesposo. El hombre la engañaba con su secretaria, pero unos tacos fueron la evidencia de la traición.

La víctima es Asereth Aguirre, que suele subir videos en su cuenta, ella cuenta que realizó uno de los trends pero terminó descubriendo algo más, por lo que ahora evidenciaba a su actual exesposo.

El video estaba acompañado por la canción de Alfredo Olivas "Yo todo lo doy", y muestra las conversaciones que los involucrados tenían.

Mujer descubre infidelidad

Tacos son las evidencias de una infidelidad.

En La Verdad Noticias te contamos cómo fue que la mujer descubre infidelidad por medio de unos tacos.

Asereth Aguirre llevaba una vida de logros y éxitos en su natal Monterrey, Nuevo León. La mujer que egresó de la Universidad del Valle de México (UVM) y que es titulada de la carrera de Contaduría, tiene casa propia y pagó su primer carro. Asereth destaca que hace un año y 10 meses vivió con su pareja Axel.

Ella cuenta que él no pagaba renta, no daba mensualidades para el automóvil y a ella le tocaba solventar todas las cuentas de los servicios básicos y comida dado que su exesposo no tenía trabajo, pero como ella estaba preparada para ser una mujer independiente no le pesó asumir los gastos, de hecho Asereth cuenta que se pagó su propia boda.

¿Cómo la mujer descubre infidelidad?

Axel conoció a su secretaria solo unas tres semanas antes de que la situación explotara en redes el 11 de octubre del año en curso.

En el TikTok se mostró una captura de pantalla donde Alex le decía a la secretaria que le quería metérsela toda, acto seguido la amante le pidió que le llevara unos “taquitos”.

Asereth reveló primero en Facebook la evidencia donde dijo que la secretaría de nombre Luna se metió con su pareja siendo este casado.

La afectada los quiso confrontar con las pruebas por lo que acudió al Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe (Injuve) donde ambos laboraban, donde se dio una discusión que terminó en golpes debido a la mala actitud de su ex pareja y la chica en cuestión.

Asereth siguió contando que con los nervios de punta y la carga emocional que ello implicaba, él jamás le negó los hechos y ella se burló de la situación. Cerró su discurso en Facebook puntualizando que las chicas debían tener dignidad y no permitir este tipo de sucesos.

Infidelidad con la secretaria

Asereth dijo que se debe marcar límites cuando de infidelidades se trata.

Luego del video donde la mujer descubre infidelidad de quien fuera su esposo, su publicación llegó a las 87 mil reacciones, 58 mil compartidos y 38 comentarios. Le siguió dos días después el video de TikTok donde se viralizó rápidamente la historia con más de 394 mil reacciones, casi cuatro mil comentarios y miles de reproducciones.

Actualmente los amantes cerraron sus redes sociales y lo último que la “querida” pidió fue que dejaran de juzgarla ya que ella desconocía que él era casado y que solo hablaban por WhatsApp.

Sin embargo, cuando la mujer descubre infidelidad, dejó claro que Luna sabía perfectamente que Alex era casado. Mientras tanto ahora Luna es conocida como #LadyTacos.

