Mujer descubre en el velorio de su suegra que estaba viva, pero perdida en hospital

En Argentina una mujer descubre en el velorio de su suegra que estaba viva, sí así como se lee, resulta ser que en la localidad Mar de la Plata, los familiares se encontraban velando el cuerpo de quien se suponía era Estela Benito, pero resultó que era el cuerpo equivocado.

La Verdad Noticias conoció el caso de Miriam Flores, nuera de la supuesta occisa, así como el de los familiares de doña Estela. Sucedió que durante el velorio su nuera decidió darle el último adiós y decidió colocarle unas flores en el ataúd, pero fue entonces que descubrió que no era su suegra la del interior.

Si bien el mundo puede sorprendernos con historias como la de "Don Juan japonés" que se acostó con 4 mil mujeres y murió envenenado por una, también puede llamar la atención el saber que doña Estela no solo estaba viva, sino que el hospital donde la internaron la había perdido y entregaron un cuerpo diferente a sus familiares.

Hospital da por muerta a paciente que había perdido.

“Le fui a poner flores en la caja y entonces nos dimos cuenta de que no era mi suegra“, dijo Miriam Flores.

Así fue como los familiares se enteraron que estaban velando a una mujer que no era su pariente, por lo que decidieron buscar a Estela a quien habían hospitalizado por sufrir un accidente cerebrovascular.

Resulta ser que el nosocomio notificó a los parientes del supuesto fallecimiento, una semana después de haber ocurrido. Además se les dijo que había muerto por COVID-19, aun cuando ingresó por algo diferente.



Entonces ¿qué pasó con Estela Benito?

Hospital solo les dice que fue un error administrativo.

Mujer descubre en el velorio de su suegra que estaba viva, pero todo porque el nosocomio, del cual no se dijo el nombre, dio un diagnóstico equivocado, le dijeron que su suegra no murió por COVID-19 y recibieron el cuerpo cerrado por lo que no notaron que era el de otra mujer con el certificado de defunción de su suegra.

Como era de esperarse, varios familiares de la mujer se trataron y comenzaron a ponerse en contacto con el hospital pero este simplemente no daba respuesta.

Al no recibir respuesta, junto con la mujer descubre en el velorio de su suegra que estaba viva, se dieron cita y encontraron a la señora Estela en un área del centro de salud, pero el hospital solo les dijo que fue error administrativo por lo que la cambiaron de nosocomio.

