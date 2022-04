Mujer da la mejor respuesta a partido que busca a chica que “se vea bien en bikini”

El mundo de las citas por internet puede resultar complicado y a veces brutal, pues de vez en cuando nos podemos topar con personas cuyos comentarios están fuera de lugar, afortunadamente esta mujer tuvo la mejor respuesta a un sujeto que intentaba conquistarla y su reacción ya se ha hecho viral en TikTok.

La joven tuvo una respuesta brillante cuando tenía una conversación por mensaje con pretendiente en línea, quien admitió que estaba buscando a una chica que "se vea lo suficientemente bien como para lucir bien en bikini".

La conversación comenzó con Haley preguntándole al hombre: "¿Quieres asegurarte de que no estoy gorda, eh?".

"Me gustan las chicas flacas, sí. No como súper súper flaca. Pero lo suficientemente bien como para lucir bien en bikini si eso tiene sentido".

Después de considerar su respuesta, Haley respondió: "Oh, bueno, me gustan los chicos inteligentes... no lo suficientemente inteligentes como para hacer una cirugía cerebral, pero lo suficientemente inteligente como para no decir tonterías como esa".

La mujer fue elogiada tras su brillante respuesta

La joven compartió esta extraña y divertida anécdota en un video de TikTok, escribiendo en la descripción "Las citas en línea son muy divertidas".

Su increíble respuesta le valió rápidamente decenas de elogios en la sección de comentarios. "Este aplauso es de élite" indicó un internauta. Otra joven escribió: "Gracias. Como alguien que NO se ve bien en bikini, aprecio que las mujeres como tú reprendan a estos tipos”.

"Esta es... esta es la mejor respuesta que he visto. Estoy muy orgullosa de ti", agregó otra persona.

Así mismo hubo quienes criticaron al sujeto y se cuestionaron porque para los hombres a veces es tan difícil dirigirse a las mujeres “con tacto”.

Luego que el video se hiciera viral en TikTok, Haley aclaró en los comentarios que luego de darle la mejor respuesta al sujeto, él no volvió a responder, pues al parecer “Estaba demasiado aturdido para hablar”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!