Mujer da a luz a cuatrillizos en Nuevo León

El 6 de octubre, María Fernanda Ruiz Ramírez dio a luz a cuatro bebés, los cuales fueron nombrados como Meredid, Mildred, Marcelo y Máximo. “Dios sabe por qué hace las cosas, ya teníamos tiempo esperando entonces que llegara este embarazo múltiple por 4 estamos muy contentos y agradecidos con la vida y con Dios obviamente”.

El primero nació a las 10:46 horas, a partir de ahí, cada minuto la mujer dio a luz a uno de sus cuatro bebés. “La más chiquita fue Mildred y pesaron, gracias a Dios, arriba de kilo y medio, dos pesaron 1 kilo 10 gramos, el otro peso 1 kilo 550 y el más grande y larguito, 1 kilo 670”.

La mujer de 27 años que reside en el municipio de Juárez, afirmó que el embarazo múltiple es algo común en su familia, no obstante, aseguró que no esperaba romper un récord. "Fue muy impactante para empezar, algo que nadie creía, sigo sin creer que tengo cuatro bebés".

La mujer afirma tener una familia grande

Todos los bebés pesaron más de un kilo

La mujer aseguró que "por parte de mi mamá, hay gemelas, cuates, tengo muchos tíos dobles, primas y sobrinas trillizas, por eso veíamos la posibilidad de que pudiera mi hermano o yo tener dos, pero jamás imaginé que cuatro bebés al mismo tiempo, no".

Ahora Luis Damián, el hermano mayor de la familia, tendrá que aprender a compartir con sus cuatro hermanos. El pequeño afirmó estar muy contento con la noticia. "La verdad cuando me dijo me sentí nervioso, no sabía que iba a tener tantos por eso me di cuenta y sabía iban a ser muchos porque mi mamá vomitaba mucho tiempo, es normal de una embarazada, ¿no?".

Te puede interesar: "Chencho", el perrito rescatado que ahora es trabajador de la SEE

¿Cuántos bebés son lo máximo ha tenido una mujer?

La mujer afirmó que en su familiar hay muchos trillizos y cuates, pero no esperaba tener cuatro

Como se ha infomado en La Verdad Noticas, el Récord Guinness tiene el registro de la mujer que ha parido más bebés, y se trata de una mujer sudafricana de 37 años, quien tuvo 10 bebés en un solo parto. Gosiame Thamara Sithole, una residente de Tembisa East en Johannesburgo, tuvo siete niños y tres niños por cesárea.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram