Mujer cumple promesa a su esposo fallecido que era fan de "Spider-Man"

El cine está tan presente en la vida de millones de personas que estamos acostumbrados a escuchar historias emotivas, tal como la que sucedió en el estreno de "Spider-Man No Way Home".

Una mujer oriunda de Cozumel compartió una bella publicación en sus redes sociales, donde acudió junto a su familia al estreno de la cinta, teniendo la compañía de alguien especial en su vida.

Con el estreno en cines de la película de Marvel, la mujer acudió con la fotografía de su esposo, quien falleció hace un año a causa del cáncer y quien en vida era fanático de las películas de superhéroes.

Celmy Medina, compartió a través de sus redes sociales la historia detrás de una imagen donde acudió al cine con sus hijas y la fotografía de su esposo fallecido.

"Y porque no iba hacer la excepción ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas", compartió en su perfil de Facebook.

La historia se ha vuelto viral en cuestión de horas, pues muchos agradecen el gesto de la mujer con la memoria de su marido, quien falleció hace un año por consecuencias del cáncer.

Estreno de "Spider-Man No Way Home" en cines

La cinta es protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch y un gran elenco que por casi dos horas mantienen toda la emoción de las cintas de superhéroes.

Expertos indican que "Spider-Man No Way Home" será la película que rompa récords en taquilla y supere la barrera de los mil millones de dólares, algo que no se ha visto desde que inició la pandemia del coronavirus.

