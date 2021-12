Mujer compró un tequila en Internet y terminó recibiendo un iPad

La equivocación de la tienda departamental se hizo viral en redes sociales.

Rosie Tirado, una joven tiktoker originaria de Nayarit, se hizo viral en redes sociales por presumir que había comprado en línea una botella de tequila en una famosa tienda departamental. Sin embargo, ella se llevó una gran sorpresa al ver que recibió un costoso iPad en su lugar.

De acuerdo a sus declaraciones, la mujer y su marido habían elegido dicha tienda para comprarle un regalo de cumpleaños a su papá. Al momento de recibir el producto, su esposo se dio cuenta de que no era lo que habían seleccionado en Internet, por lo que ella decidió exhibir el error de la empresa con sus seguidores.

Tiktoker se hace viral por presumir el error de una tienda departamental.

“Yo pedí un tequila para click and collect, un regalo para mi daddy, y pos eso venía, no mames, auxilio, yo no soy Noemi”, declaró la joven nayarita en el vídeo que compartió en su cuenta de TikTok, mismo que ya supera los 76.3 mil likes y las 860.3 mil reproducciones.

La felicitan por devolver el iPad

Cibernautas felicitaron a la joven por su honestidad.

La joven tiktoker dejó en claro que acudiría a la tienda para devolver el iPad y recoger el artículo que había comprado en línea, pues estaba consciente de que un empleado terminaría pagando el error: “Iré a regresarlo, alguien en Liverpool debe estar zurrado del susto en este momento”.

Más adelante, ella reveló en su perfil de TikTok que ya había realizado el cambio e incitó a los cibernautas a ser “buena gente”. Su noble acción provocó que recibiera cientos de felicitaciones y halagos en las redes sociales, pues la consideraron una persona honesta y con excelente educación.

Compra regalo para su esposo y termina siendo estafada

Mi esposa me quería regalar un Nintendo Switch por mi cumpleaños y @amazonmex le envío una botella de fabuloso, espero me puedan ayudar con un RT, por favor. (Estaba nervioso de verdad jajaja pensé que era una broma) pic.twitter.com/yggDl62U10 — Angel Valdes (@SoyAngelValdes) March 7, 2020

Dicha situación nos hace recordar a la vez que una mujer que le compró un regalo a su esposo y terminó siendo estafada. Tal y como La Verdad Noticias te informó con anterioridad, la esposa compró un Nintendo Switch en la tienda virtual de Amazon pero en su lugar recibió una botella de limpiador de pisos.

Fotografías: Redes Sociales