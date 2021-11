Mujer china se compra dos casas tras ahorrar el 90% de su sueldo por 9 años

Wang Shenai, una mujer china de 32 años de edad que reside en la ciudad de Nanjing, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al revelarse que pudo comprar dos departamentos gracias a que ahorró el 90% de su sueldo durante los últimos nueve años.

En entrevista para el programa Talk to Her de Tencent, la mujer contó que, junto con su esposo y sus dos hijos, maneja un método bastante estricto para controlar los gastos familiares y evitar ser víctimas del alto consumismo que se vive hoy en día en la sociedad.

Con el dinero ahorrado, la mujer logró comprarse dos propiedades en una lujosa zona de China.

De acuerdo a sus declaraciones, ella asegura que creció en la pobreza, por lo que aprendió a cuidar el dinero. Al casarse, Wang Shenai reveló haber hecho un pacto con su esposo, en el cual prometieron ahorrar lo suficiente para comprarle una casa a su descendencia.

El sitio South China Morning Post asegura que ella dijo que gastar dinero le genera una sensación de ansiedad y vulnerabilidad, mientras que el ahorro le hace sentirse más segura. Asimismo, reveló que trabajar en el área de publicidad le ayudó a no caer en los engaños de las marcas y las empresas.

¿Cuáles son sus sacrificios?

La mujer realizó sacrificios que no cualquiera podría cumplir.

Algunos de los tips de ahorro que esta mujer compartió, los cuales ya había revelado en un grupo denominado Frugal Women’s Federation, son: comprar muebles de segunda mano, consumir alimentos en ofertas y usar el transporte público, además de aprovechar al máximo los cupones que le permiten viajar gratis.

De igual forma, ella asegura que trata de no acudir a reuniones sociales ni salir de vacaciones, a menos que estas no le generen gasto alguno. Tampoco acude a restaurantes y solamente invierte 15 dólares en ropa interior al año. Por su parte, su esposo continúa teniendo un celular antiguo al que no se le pueden instalar las aplicaciones actuales.

Gracias a este ahorro extremo, Wang Shenai logró comprarse dos casas en una zona rica de la ciudad de Nanjing. Respecto a la adquisición de estas dos inmuebles, ella dijo: “Creo que es importante que las mujeres compren propiedades. Todas deberían hacerlo, no importa cuán grande o pequeño sea. Cuando una mujer fracasa, su casa es donde puede refugiarse”

Wang Shenai responde a las críticas

La mujer asegura que no busca imponer su método de ahorro a nadie.

De acuerdo a información de medios locales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, esta mujer fue duramente criticada por realizar este tipo de ahorro, e incluso hubo quien le acusó de tener algún problema mental. Sin embargo, ella asegura que su práctica no afecta a nadie y que tampoco busca hacer que otros la imiten, además de que considera que ahorrar no es algo por lo que uno deba avergonzarse”.

Fotografías: Redes Sociales