Mujer busca “padrinos de fiesta de bautizo” para que paguen todo y se hace viral

Fue a través de Facebook que una mujer de Monterrey, Nuevo León, compartió las capturas de pantalla de una conversación que tuvo con una antigua amiga, quien le pidió que ella y su esposo se convirtieran en padrinos para que pagaran toda la fiesta de la niña.

Pese a que llevaban mucho tiempo sin ningún tipo de contacto, Damaris contactó a Yoanna para que sean los padrinos de su hija, pues aseguró que a través de sus redes sociales había visto que ella se había casado, que estaba estable y que tiene una casa propia, por lo que aseguró podía pagar la fiesta, según se leee en las capturas de pantalla compartidas en Facebook.

A Yoanna se le hizo extraño que su amiga la haya contactado después de mucho tiempo y que apareciera sólo para pedirle que fuera la madrina de su hija, pero le resultó aún más extraño saber que la niña ya había sido bautizada un año antes.

“Si mira, es que el año pasado bautizamos a Kate en la iglesia y pues ella estaba muy chiquita, tenía apenas un año y como estaba la cuarentena no le hicimos fiesta ni nada por lo mismo, pero ahora queremos otra vez bautizarla pero no en la iglesia, no más haríamos la fiesta”.

Damaris hizo todo lo que pudo para convencer a Yoanna de ser la madrina de fiesta, asegurando que no tendría que lidiar con las pláticas de la iglesia y que ya lo tenía todo planeado incluidos el vestido, los arreglos y el lugar. “Tu nada más pagarías lo que yo te diga, te paso recibos y todo” le indicó a Yoana.

Ante la propuesta tan extraña Yoanna preguntó sobre los padrinos de bautizo reales de la niña, pero Damaris sólo pudo responder que ellos estaban desempleados y por ello no podían pagar la fiesta.

Yohana agradeció a su amiga por contemplarla en sus planes pero le indicó que ella no podía pagar la fiesta y asumir el compromiso de ser madrina, pues aseguró que eso era bastante personal y la niña debía necesitar padrinos que al menos la conocieran.

“Nada más pagan los padrinos y ya no tienen que venir a ver a mi hija si te incomoda verla” insistió Damaris intentando convencerla.

Yoanna nuevamente rechazó ser la madrina y pagar la fiesta por lo que Damaris finalmente terminó insultándola y tachandola de egoísta.

Al final como era de esperarse esta conversación se hizo viral en redes sociales pues resultó increíble para muchos usuarios que la mujer contactará a una antigua amiga solo para que ella y su esposo se convirtieran en los “padrinos de fiesta de bautizo”, para pagar la celebración.

