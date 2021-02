Mujer asegura que el VIENTO la embarazó y médico da una explicación científica

El mundo es tan grande que en ocasiones las noticias que se dan pueden ser sorpresivas e inquietantes, como fue el caso de una mujer que aseguró haber quedado embarazada después que una “ráfaga de viento” se posara en ella, una información que La Verdad Noticias dio a conocer previamente.

Pero si todavía no has escuchado hablar de ella, te damos explicación del insólito caso que terminó por viralizarse. Claro, una mujer embarazada por el viento no es algo que ocurra todos los días, por lo que es entendible que se volviera tan conocido.

Embarazo milagroso: “ráfaga de viento” fertiliza a mujer

Como era de esperarse la polémica se desató, y es que Siti Zainah, de 25 años, ha dicho a los medios locales que quedó embarazada después de sentir que una ráfaga de viento se colocara, entre sus piernas, se moviera por un instante y luego entrará a su cuerpo, resultado de este extraño suceso ella quedó embarazada.

El aire se le metió entre las piernas y la embarazó.

Pero, por si fuera poco la noticia de un “milagroso” embarazo, la mujer cuenta que después de que el viento “entrará” a su cuerpo, de inmediato tuvo que acudir al hospital ya que se encontraba en labor de parto. Prestemos atención en este hecho.

“Después de realizar la oración de la tarde, estaba acostada boca abajo y de repente sentí una ráfaga de viento entrar en mis piernas. Un momento después mi estómago se hinchó, volvió a la normalidad y luego volvió a crecer”, declaró Siti Zainah.

Tras esto, Siti Zainah comenzó a sentir fuertes dolores, por lo que acudió de emergencia al hospital, pero según cuenta ella, nunca se imaginó que los doctores le informarían que se encontraba en labor de parto.

La mujer dio a luz a una niña que pesó 2.9 kilogramos y tanto la bebé como la nueva madre se encuentran en perfecto estado de salud, declaró Eman Sulaeman, directora de la clínica comunitaria donde nació la niña.

Aunque el caso causó polémica, la directora de la clínica mencionó que sí hay una explicación científica ante tal milagro, ya que este pudo ser un embarazo críptico el cual hace referencia a que la madre no sabe que está embarazada hasta la labor de parto.

Y lo que Siti Zainah explicó sobre el viento, pudo ser las dilataciones que experimentaba la mujer, además el ver cómo su vientre crecía y luego volvía a desaparecer para posteriormente volver a sobresalir es el movimiento del feto al colocarse en posición para la labor de parto.

Como vemos, aunque la historia es sumamente controvertida y sobre todo inexplicable, al final sí tuvo una explicación.

