Mujer asegura que captó en video a un bebé dinosaurio corriendo en su patio

Un nuevo video se ha vuelto viral debido a que ha desatado gran controversia, ya que una mujer asegura haber grabado a un dinosaurio bebé corriendo afuera de su casa, durante la madrugada del pasado 18 de abril y aquí en La Verdad Noticias te traemos las imágenes.

Lo anterior le sucedió a Cristina Ryan, quien vive en Palm Coast, Florida, Estados Unidos, quien por medio de las cámaras de seguridad en su hogar pudo captar a una pequeña criatura corriendo por su patio.

“Tal vez he visto 'Parque Jurásico' demasiadas veces, ¡pero veo un velociraptor u otro dinosaurio pequeño!”, declaró Cristina para la cadena FOX 35 ante las sorprendentes imágenes que se volvieron virales.

La mujer asegura que se trata de un dinosaurio

De acuerdo con Cristina Ryan, quien compartió el video de 5 segundos del supuesto dinosaurio, las cámaras de seguridad de su casa captaron alrededor de las 3:40 de la mañana a un animal el cual ella dijo era un velociraptor bebé.

Y es que en las imágenes se puede ver como un animal, el cual corre con una postura semejante a la de un dinosaurio, pasa corriendo enfrente de su casa. Sin embargo, aunque la silueta parece ser la de un velociraptor, el tamaño es bastante distinto.

“Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que parece tener patas delanteras. ¿Así que no estoy segura? Yo me quedo con el raptor”, señaló Cristina Ryan.

Tras difundirse la grabación, miles de usuarios en redes sociales y varias personas cercanas a Cristina Ryan, coincidieron con que el animal que aparece corriendo en el video es un bebé dinosaurio.

Aunque a muchos les gustaría pensar que realmente los dinosaurios regresaron a la vida, los usuarios han especulado bastante sobre la identidad de animal, volviéndose las más creíbles las teorías que apuntan a que se trataba de un pavo real.

