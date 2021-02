Mujer arrastrada de los “PELOS” fuera de un bar responde y se viraliza

La mujer quien fue identificada como Bliss Causby y aseguró a través de las redes sociales que efectivamente no llevaba el cubreboca pero que en ningún momento se negó a no usarlo, pero que el elemento de seguridad no le dio ni la oportunidad de colocarlo cuando la tomo de los cabellos.

Y efectivamente se puede ver como el guardia de seguridad del lugar la sacó del bar de una forma muy agresiva; además, añadió que la agente de seguridad usó fuerza extrema porque hasta la golpeó.

Varios medios internacionales señalaron que el informe del Departamento de Policía de Chattanooga indicó que la mujer se puso la mascarilla; sin embargo, se lo quitó más tarde, por lo que se le solicitó salir del lugar.

Mujer sufre brutal abuso por no usar cubreboca.

La mujer narró, a una cadena de televisión de EU, que la agente de seguridad la agredió diciendo: “Me golpeó en la cara, en la cabeza, comenzó a patearme y fue entonces cuando un amigo se acercó y me sacó de allí”.

Los hechos agresivos

Es cierto que en medio de la pandemia del COVID-19 el uso de cubrebocas es obligatorio e incluso si no se usa es impedimento para entrar en algunos establecimientos, pero un guardia de seguridad mostró un exceso de abuso al agarrar a una mujer de los cabellos y sacarla de un bar.

¡De los pelos! así fue sacada la mujer que pretendía ingresar a un bar pero que no portaba un cubrebocas, esto en los Estados Unidos. El incidente que fue grabado por uno de los testigos t fue colocado en las redes sociales, el cual se terminó por viralizar en cuestión de minutos por la excesiva violencia.

En esta ocasión, en el video que presentaremos en La Verdad Noticias se puede observar el momento en el que un elemento de seguridad arrastra de la cabellera a la mujer para sacarla de un bar de la ciudad de Tennessee, Estados Unidos.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!