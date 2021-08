Mujer antivacunas se hace viral por lamer objetos de un supermercado

El video viral de una mujer antivacunas lamiendo objetos en un supermercado ha generado indignación entre los internautas, ya que la señora, con tal de demostrar que no pasa nada al estar en contacto con superficies sucias y afirmar que eso incluso ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo, se puso a pasar su lengua a cualquier producto de la tienda.

La madre estadounidense se grabó junto a su hijo menor de edad, y mostraba cómo lamía objetos como el carrito del supermercado, bolsas de plástico y hasta la manija de las puertas en los congeladores en el lugar.

Ella aseguraba en su publicación que “los gérmenes fortalecen tu sistema inmunológico”. Además afirmaba que “los microbios ayudan a la digestión” y “sé libre. Amor sobre el miedo”. Este video se viraliza justo ahora que miles de estadounidenses se niegan a aplicarse la vacuna contra COVID-19.

La mujer antivacunas recibió duras críticas

La madre de Estados Unidos fue severamente criticada por su video/Foto: Quinta Fuerza

Después de que se hizo viral el video de la mujer antivacunas lamiendo objetos en el supermercado, miles de internautas criticaron las acciones de la estadounidense, ya que consideran que no sólo estaba poniendo en riesgo su propia salud, sino la del resto de los ciudadanos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de esta mujer. No obstante, muchos no están de acuerdo con el ejemplo que le está dando a su hijo. No tan sorprendente considerando que la mujer aparentemente es una persona antivacunas.

Recordemos que desde que comenzó la pandemia, han sido cientos de usuarios los que han compartido este tipo de videos como “burla del coronavirus”, donde aparecen lamiendo objetos como una especie de reto y para “probar” que el virus no les afecta. A pesar de que el COVID-19 ha matado a millones de personas en todo el mundo en poco más de un año.

¿Cómo se transmite el Coronavirus?

Existen diferentes maneras en las que una persona se puede contagiar de COVID-19/Foto: Telam

Como te informamos en La Verdad Noticias, la manera más común en la que se transmite el Coronavirus entre seres humanos es:

A través del aire al toser y/o estornudar;

Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma;

Al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos.

