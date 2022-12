Mujer acusa a otra de ser la amante de su marido, y el pleito se viraliza

Una pelea entre dos conductoras se ha hecho viral en redes sociales, resulta que una mujer acusa a otra de ser la amante de su esposo, pero resulta que ambas mujeres decidieron subir su propia versión de los hechos en internet y la situación explotó.

Una de las conductoras, la del auto de color claro, aseguraba que la otra, una mujer que se encontraba dentro de un vehículo color rojo, era la amante de su marido

Como era de esperarse, este nuevo caso de infidelidad se hizo en las redes sociales, porque las féminas protagonizaron una pelea desde sus vehículos, sin que ninguna se bajara, pero una de ellas acusaba a la otra de ser la amante de su marido.

Mujer acusa a otra de ser la amante

Al verla frente a su casa, una mujer acusa a otra de ser la amante.

Los hechos de los cuales menciona La Verdad Noticias quedaron registrados en dos videos distintos y grabados por cada una de las mujeres desde sus respectivas perspectivas.

En las imágenes se ve a la conductora de un automóvil rojo exponiendo que una mujer la estaba acusando de ser la amante de su marido y que había ido a su casa por él.

“Jajaja, me da risa que, o sea calle es calle y yo puedo pasar por donde sea. Dice que voy por su marido a su casa”, escribió la mujer en la descripción del video.

Además, aseguraba que ella iba pasando por la calle, ya que se dirigía a casa de su hermana a comer, sin embargo, agregó sobre la otra fémina: “Dice que vengo a recoger a su marido. Yo vengo a comer y ella es la que está haciendo el pedo. Es calle, yo puedo pasar por aquí, es calle y yo voy a comer a casa de mi hermana”.

Te puede interesar: Mujer descubre infidelidad de su marido, el amante era su hermano

¿Por qué se da la infidelidad?

Son muchos los casos por los que una persona puede ser infiel.

Muchos creen que la infidelidad se da porque no se puede vivir en monogamia, otros lo atribuyen a los deseos de probar experiencias nuevas, en todo caso, son muchos los ejemplos del por qué se da la infidelidad.

Regresando al tema del principio, la primera mujer y la supuesta víctima, asegura que la mujer del auto rojo era la amante de su marido y que había ido por él a su domicilio.

“Viene a recoger a mi marido, su amante viene a recoger a mi marido aquí a su casa, aquí está”, reclamaba la señora, pero no conformó la mujer señaló que la había sorprendido y le exigía que respetara su casa.

“Tú me prohibiste pasar por tu calle. No señor, usted viene por él, iba pasando. Yo la acabo de pescar. No te rías, dejate de cosas tú y respeta, respeta la casa, esta casa y la de allá donde andas. Tú estás loca” dice la supuesta esposa.

Hasta el momento no se sabe dónde fue grabado el video viral donde la mujer acusa a otra de ser la amante, lo que sí se alcanzó a escuchar es que la acusada le dijo a la esposa que estaba loca, mientras se alejaba del lugar.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"