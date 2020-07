Mujer acaricia un peluche y su perro tiene furiosa reacción al verlo (VIDEO)

Mujer acaricia un peluche y su perro tiene furiosa reacción al verlo

A través de Tik Tok se compartió un video viral que ha causado miles de carcajadas entre los internautas. Se trata del curioso comportamiento que tuvo un perro al ver que su dueña estaba acariciando a un peluche. Como era de esperarse las imágenes rápidamente se volvieron tendencia.

El animal de Tik Tok estaba junto a su dueña, pero no soporto ver cuando este comenzó a hacer caricias a un peluche de un aspecto muy parecido al can. La divertida escena del animal celoso no tardó en emigrar a otras plataformas digitales debido a su gran popularidad.

El video viral, que cuenta con más de 137.000 reproducciones registró el momento exacto en que una joven de México fue sorprendida por su peculiar mascota. ¿Qué ocurrió? El animal enfureció al percatarse que su amada dueña atendía con amor a uno de sus peluches.

La joven usó uno de los filtros con música de Tik Tok para grabar el video acariciando a su peluche. “Hay mi amor, mi vida. ¿Quién te quiere? Corazón, papelito hermoso, bello, mi vida, hermosísimo”, se escuchó en el curioso clip viral, que ha causado gran sensación en redes.

El perro más celoso de Tik Tok

A los segundos, el perro celoso intervino intempestivamente. Como se puede ver en las imágenes del video viral de Tik Tok, el peludo animal ‘mordisqueó' el peluche hasta destruirlo. Como era de esperarse los internautas inundaron la publicación con cientos de comentarios.

Perro celoso descubre a su dueña dándole cariño a un peluche pic.twitter.com/AxI1Pc9Ny9 — V E R D A D (@ErgoProxy95) July 7, 2020

Finalmente, el clip terminó con la canción “Estos celos” de Vicente Fernández, provocando risas en miles de cibernautas. “Mi perro celoso también es muy gruñón, “los animales siempre nos roban miles de sonrisas”, “me encantó el cachorrito”, escribieron en la caja de comentarios de Tik Tok.

