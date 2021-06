Mujer abducida por extraterrestres asegura estar enamorada de un alienígena

En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar sobre los contactos extraterrestres, algunos creen menos que otros, pero lo que es seguro el tema de la abducción es constante. Y el caso de Abbie Bella es de ser una mujer abducida por extraterrestres.

Pero la historia de Abbie Bella, la mujer abducida por extraterrestres, es peculiar ya que ella afirma haberse enamorado de un ser de otro mundo.

En 2020, La Verdad Noticias informó de un hombre que grabó una abducción extraterrestre y causó terror en las redes sociales, ahora que una mujer esté enamorada de un alienígena se ha vuelto tendencia de nueva cuenta.

Mujer abducida por extraterrestres en Londres

En sueños los seres de otro planeta le dijeron que sería abducida.

La mujer de 30 años es una residente de Canaray, Londres, y afirma que consiguió el amor que según ella no ha podido encontrar en el planeta tierra. La mujer está segura de haber sido secuestrada por varios de alienígenas a principios del mes de junio cuando se encontraba en su apartamento.

Según el relato Abbie, ella soñó con ese momento, tanto que, una noche, mientras permanecía en su cama dormida, una luz blanca junto a una voz, le decía cómo sería el encuentro con los extraterrestres.

"Una noche, una voz en sueños me dijo: "Espera en el lugar de siempre". La noche siguiente, me senté junto a la ventana de mi habitación abierta y, mientras me dormía, un ovni apareció y un rayo verde me abdujo", afirmó.

Mujer londinense se enamoró de un extraterrestre

Según la mujer los extraterrestres son muy altos y delgados.

En su relato, Abbie, dice que se encontró con cinco alienígenas los cuales eran "muy altos y delgados", pero que de inmediato hubo uno en particular con el que sintió una conexión instantánea.

Tras haber pasado 20 minutos del encuentro, Abbie regresó a su apartamento porque no quiso dar su consentimiento para ir con ellos ya que tuvo miedo de que se la llevaran para siempre.

Ahora, Abbie, la mujer abducida por extraterrestres lucha por normalizar las relaciones entre especies y defender su flechazo con el que ella denomina "su alma gemela", al que espera volver a ver. También podemos recordar el caso de John Mooner, el hombre que vivió una abducción extraterrestre.

