Existen casos de personas que logran separar las cosas negativas y no dudan en extender la mano a quienes más lo necesitan. Tal es el caso de una mujer que se hizo viral en TikTok, luego de que a pesar de ser engañada y abandonada por su esposo, permaneció al cuidado de su ex suegro que se encuentra enfermo.

Fue en TikTok donde se viralizó el clip donde se mostró el caso de una mujer que cuida a su ex suegro pese a que su esposo la engañó y la abandonó. La Verdad Noticias informa que, la responsable de visibilizar el hecho fue la hija de la mujer que remarcó lo orgullosa que se siente de su madre.

Según con la usuaria @marianturcios19 (Marian Turcios Corea) su mamá es una mujer de buenos sentimientos, pues a pesar de la traición de su padre, ella sigue haciéndose cargo de su abuelo de casi 100 años.

Hija de la mujer cuenta la historia de sus padres

“Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él cambia y los cuida con mucho amor”, reveló la joven. Por ello, la usuaria de TikTok señaló que su madre es una mujer increíble que demuestra ser un buen ejemplo y de ser la indicada.

"Eres mi ejemplo de vida", dice Marian a su madre

Mujer abandonada por esposo cuida a su ex-suegro de 98 años y se hace viral.

En el enternecedor video viral se aprecia a la mujer cambiando al adulto mayor, además de que la ayuda a sentarse, aunque no exista un lazo sanguíneo entre ambos. “Eres mi ejemplo de vida, mamá eres increíble. A pesar de cada cosa demuestras que era la indicada, aunque mi papá eligió a otra”, dijo.

El video se hizo viral rápidamente alcanzado más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios en donde celebran la ayuda de la mujer que sin importar el daño de su ex pareja ella demostró ser totalmente solidaria con su ex suegro al no abandonarlo, como su hijo lo hizo con ella y su nieta.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.