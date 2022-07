Muere el señor de la combi y las redes sociales reaccionaron

Don Gustavo o mejor conocido como el señor de la combi perdió la vida. En 2014 el hombre se volvió viral gracias a un video en donde este señor y una mujer comienzan a discutir en una combi.

Pero la noche del 28 de julio se comenzó a correr la noticia de que el señor, había fallecido, esto según un TikTok de quien parece ser su nieta. “Se que está descansando en paz, pero aun duele su partida... vuela alto abuelo.” Escribió la usuaria Resendiz1702.

Pero no solo eso, el youtuber Yulay compartió una fotografía junto al señor.

Luego que se supiera la muerte de don Gus, muchos han dado muestras de condolencias.

Tras la muerte de don Gustavo, mucho se ha dado de que hablar en las redes sociales en donde los internautas han mostrado su sorpresa y tristeza, recordando a Don Gustavo.

“Que en paz descanse Don Gustavo ‘El Señor de la Combi’, el único que le pudo ganar una conversación a una pinchi vieja ridícula”

“Enterándome que hoy se nos adelantó. Gracias por esas sonrisas que me causó viendo su video por primera vez. Hoy los ángeles van a escuchar "ahuevo y no por usted pinche vieja ridícula", dijeron algunos usuarias en las redes.

Video viral del señor de la combi

Fue en 2014 que don Gus se volvió viral.

Sin duda alguna los videos virales siempre han marcado el internet, como fue el caso de don Gus que en 2014 se hizo viral y fue conocido como El señor de la combi.

Y es que el señor y una mujer comienzan a discutir en una combi, esto luego de que ella acusa al don de ir rozándole las piernas con su cuerpo, lo que desencadenó una discusión verbal en donde cada uno se defendió diciendo cosas que conforme iban avanzando, menos tenían que ver con el conflicto inicial.

Hace un par de años, un hombre se encontró a este señor y le preguntó por aquel incidente. y Don Gustavo reveló que el video no muestra todo el contexto, porque la señora se portaba de una manera despectiva de las personas que iban en la combi.

El señor de la combi, dijo que la fémina iba diciendo que esa era una zona exclusiva de la Ciudad. “A mí no me toque señora porque yo soy de Alvarado, Veracruz. Yo por eso no vivo en Neza, yo vivo en Polanco”

