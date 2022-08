Muere "Chupete" el perrito viral que no adoptaban por tener una enfermedad

Chupete, el perrito que se hizo viral hace poco por las fotos donde su dueña contaba que nadie quiso adoptarlo por tener una enfermedad que hacía que su cabeza tuviera un tamaño más grande de lo regular, murió este fin de semana, y así lo compartieron en redes.

La pérdida del pequeño fue compartida con mucha tristeza por la familia de la mascota, donde postearon una foto de él con su mamá antes de ser sacrificado, esto por recomendación de los veterinarios ante las afectaciones del canino.

Su padecimiento era la hidrocefalia, lo cual provocaba el tamaño anormal en su cabeza, y se estimaba que esto le iba a provocar una vida muy corta y con mucho dolor, por lo tanto, la decisión la tomaron para el bien del perro, en el refugio donde estaba.

Claudia, la cuidadora del perro, compartió una carta a modo de despedida del animal hacia su madre: “Mamá, no llores, porque cuando lo haces me siento impotente de no poder abrazarte, de no poder consolarte. Me duele toda mi cabeza, siento que el momento ha llegado".

Apoyan a Claudia

Su dueña lloró por su muerte

Quien se hacía cargo de sus cuidados, Claudia Patricia, compartió la información con usuarios de Facebook, donde varios le mostraron su apoyo y la animaron al haberle dado tanto amor al pequeño que nadie quiso adoptar.

“Hiciste mucho por Chupetito, Clau, él se fue muy contento a pedir a Dios que nunca te deje sola y te dé más fuerzas para que sigas luchando por sus amiguitos sus hermanitos y todos los peluditos”, comentaron en Facebook.

Ante todos estos comentarios, agradeció que fueran tan comprensivos por cómo se sentía al respecto de la pérdida del lomito que se hizo viral en redes sociales.

