Mr. Bigglesworth, el conejo más famoso de Instagram (VIRAL)

Debido a un transtorno genético este peculiar conejito no tiene pelo mas que en unas pequeñas partes de su cuerpo.

El conejo Mr. Bigglesworth la mascota que cuenta con mas seguidores que tu y que yo juntos (70 mil) se ha vuelto bastante famosa en Instagram, hay cientos o miles de conejos que son celebridades pero ninguno como el ahora famoso Mr. Bigglesworth.

Antes que este conejo rosado se volviera famoso en una de las redes sociales con más impacto en el internet (Instagram), este pequeño animalito pasó por demasiadas cosas. La historia de este amiguito "no peludo" empieza cuando Cassandra Hall quien es dueña de este vulnerable ser, una diseñadora gráfica, vio un anuncio en internet en el que se vendían conejos.

Fue así que Cassandra acudió, con la compañía de sus dos hijos, al criadero de conejos donde había visto el aviso para encontrar una hermosa mascota y amiguito para sus hijos. Pero al llegar al lugar, notó la gran diferencia de un orejon que resaltaba ante los demás, era un conejo completamente diferente "un poco raro" pero eso era lo que lo hacia mejor ya que este no tenía ni un solo pelo.

Cuando el encargado del criadero de conejos, ubicado en Victoria, Australia, le dijo que el animalito orejón no no era "vendible" había nacido con un pequeño defecto, a Cassandra no le importo en lo absoluto y decidió adoptarlo. Luego se lo llevó a su casa y empezó a hacerle bastantes fotos, las cuales comenzó a subirlas a su cuenta de Instagram que le creó al fabuloso roedor.

De esta forma, Mr. Bigglesworth se volvió muy popular entre los cibernautas. Cada uno de sus videos tiene miles de reproducciones en muy poco tiempo.

