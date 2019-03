Morelos: Estos son los detalles del accidente en el que murieron 2 personas en un paracaídas

Hace un par de días ocurrió un fatal accidente en el que un instructor y su alumna de 18 años murieron luego de desplomarse a bordo de un paracaídas.

De acuerdo a lo que informó la Fiscalía Regional Sur de Morelos, una investigación fue abierta por el delito de homicidio detallando la muerte de la joven Vanessa Ivonne Menéndez Cárdenas de 18 años y del instructor de paracaidismo, Mauricio Gutiérrez Castillo de 35 años.

Un video comenzó a circular en redes sociales, en el se muestra el momento exacto en el que Mauricio y Vanessa se estrellaron contra el suelo esto debido a que su paracaídas no funcionó en un campo de Tequesquitengo, Morelos.

Las imágenes que circularon en internet, muestra lo que aparentemente era el cuerpo de la joven y el instructor cubierto con el paracaídas, así como el descenso de otros paracaidistas.

"No, no, no , no", exclamó con asombro el hombre que grabó el video que ahora es viral en redes sociales.

Según lo que notificó el personal del Club Deportivo Aéreo "Albatros", alrededor de las 15:45 horas del domingo reportaron a las autoridades de Morelos sobre el percance, porque no localizaban a las dos víctimas, quienes fueron encontradas hora y media después sobre la Autopista del Sol, a la altura de la desviación a Tehuixtla.

Del mismo modo, en una entrevista el director de la empresa de Paracaídas 'Albatros', reveló que no fue ni una falla técnica, ni de fábrica, pues deducen que el botón no se oprimió a tiempo, por lo que el paracaídas no abrió.