¡Mordida! ¡mordida! broma pesada a un cumpleañero no salió como esperaban (VIDEO VIRAL)

El celebrar tu cumpleaños es muy emocionante para algunas personas ya que es una fecha especial no solo para ti si no también para tus seres queridos como tu familia, amigos o novi@ ,ellos siempre van a querer verte sonreír contigo en ese día tan especial y lo demuestran con pequeños detalles y uno de ellos es cuando te compran tu pastel para partirlo y sonreír, pero en esta ocasión a nuestro amigo de este video viral no solo sonrieron con él, se rieron de el y no por partir el pastel si no para partirle su cabeza, (literal).

Pastel mortal.

El protagonista de este video viral hubiera preferido festejarlo solo debido al infortunado percance que vivió gracias a sus invitados, realmente uno invita a esos amigos y familiares para que lo consientan no para que le partan la madre en su cumpleaños.

En el material compartido en la red social de Facebook por la página acidcow, podemos observar a un adolescente que acababa de soplar las velas de su pastel de chocolate que le habían preparado gustosamente por su cumpleaños número 14.

Lo que no se imaginaba el protagonista del video viral era que uno de sus invitados estaba a punto de jugarle una broma pesada, (ya se imaginaran cual) que consistía en enterrar su rostro en su delicioso y jugoso pastel, pero...

No sabemos si hicieron falta centímetros al pastel para que su rostro se llenara de merengue y se le metiera hasta el cerebro o faltaron centímetros más de mesa para aplastar todo su rostro y dejarlo marcado de por vida, lo que si sabemos es que se llevó un tremendo regalo que nunca olvidara de su cumple numero 14, (¡felicidades!).

El error de cálculo provocó que el cumpleañero terminara estrellando su cara fuertemente sobre la mesa de madera en la que había sido colocada su pastel, al menos esta vez creemos que los invitados si disfrutaran de un pastel completo y no como uno de esos pasteles donde queda grabada la cara del cumpleañero y te lo tienes que comer a fuerza, (iug).

El video del ‘blooper’ acumuló miles de reproducciones y cientos de comentarios en Facebook, dividiendo la opinión de los usuarios ya que a algunos les pareció una divertida situación mientras que otros se preocuparon por el bienestar del joven, (jaja obvio no se preocuparon).

