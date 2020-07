Monja se hace viral en Tik Tok y ya suma 11 millones de seguidores

Durante las últimas horas se ha vuelto muy popular en Tik Tok una talentosa monja de 25 años de edad, quien pertenece a la Congregación Mercedarias del Niño Jesús y vive en una escuela de La Carlota, en Córdoba, Argentina. Luego de que se hiciera viral un video en que dio a conocer al mundo entero sus grandes dotes musicales, cautivando con su cadencia a miles de usuarios de las redes sociales que agradecieron sus publicaciones.

Josefina Cattaneo

La monja es una estrella de Tik Tok

Como la mayoría de las personas, en este confinamiento por el coronavirus decidió unirse a la plataforma digital, su único objetivo predicar la palabra de Jesús. "Me descargué la aplicación hace un tiempo pero no encontraba el momento de usarla. Iba a rezar y me acordaba que la tenía. Hasta que hace un mes dije: Jesús, ¡dame una mano! Con el encierro por la pandemia ¡no sé cómo anunciarte!", explicó.

Josefina Cattaneo comparte vídeos para mandar mensajes religiosos que buscan motivar a millones de personas en todo el mundo, para que la sociedad tenga una luz de esperanza e estos tiempos difíciles. “¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Confiémosle nuestra vida, sueños y proyectos que no va a dejar que se hundan. #jesuslove”, publicó en uno de sus grabaciones que también fue muy aclamado por los internautas.

La monja ha sido bautizada por algunos como madre Tik Tok

Pero eso no es todo lo que esta popular monja de Tik Tok ha logrado, ya que también existe otro video viral en el que se le puede apreciar en compañía de otras monjas de la misma congregación, La Carlota, en el cual dejó un mensaje muy alentador y pegajoso que dice más o menos así: “Celebrando la vida ¡Oh, na na na! #cristianosentiktok #jesúsloveyou”, mismo que como era de esperarse también causó mucha expectación.