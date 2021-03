Monja católica se viraliza por arrodillarse a suplicar que paren la masacre

Alrededor del mundo circula una imagen en la que se puede ver a una monja arrodillada frente a los agentes suplicando que la matanza se detenga. Pero qué llevó a la monja hacer esto. En La Verdad Noticias te explicamos el contexto.

El mundo supo el 1 de febrero de 2021 que se había dado un golpe de estado en Birmania, por las fuerzas militares, desde ese día, la ciudadanía se ha volcado a las calles con la intención de recuperar la democracia lo que ha costado 2 mil detenciones y más de 50 fallecidos.

Fue entonces que el 8 de marzo, una monja católica se arrodilló ante los policías que se disponían a reprimir una protesta en el norte de Myanmar por lo que les pidió que no recurrieron a la violencia y que si alguien iba a morir, ella daba su vida por el resto.

Imagen que se ha vuelto viral en internet, una monja rogando que pare la masacre.

Y es que desde el golpe de estado, en Birmania se han cerrado cinco medios de comunicación independientes, pero la imagen que ahora conmueve al mundo fue tomada desde un lugar lejano con una cámara móvil.

Escena que conmueve al mundo, una monja arrodillada

La escena muestra a una monja católica arrodillada frente a militares, pidiendo frenar la fuerte represión que se ha vivido durante un mes y 10 días, los cuales le han causado mucho daño al país.

La mujer dijo que ella no pensó solo actuó: "Me arrodillé rogándoles que no dispararan ni torturaran a los niños, pero que me dispararan y mataran a mí en su lugar", contó a AFP la hermana Ann Rose Nu Tawng, de 45 años.

La monja recordó que el lunes los manifestantes salieron a las calles de Myitkyina, la capital del estado de Kachin, llevando cascos y escudos improvisados. "La Policía intentó arrestarlos y estaba preocupada por los niños".

Pero desafortunadamente, momentos después de la súplica de la mujer católica la Policía abrió fuego contra la multitud. Según rescatistas locales, dos hombres fallecieron en el lugar, aunque no se precisó si los agentes utilizaron municiones letales o balas de goma.

Los uniformados han combatido estas movilizaciones con el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y armas de munición real, provocando decenas de muertos y practicando centenares de arrestos.

