Modelo de OnlyFans es manoseada en un supermercado de California.

Una modelo de OnlyFans compartió imágenes de vigilancia de un extraño acercándose a ella y tocándola en un supermercado de California, Estados Unidos.

Daisy Delacroix, que usa el nombre de usuario @daisydelacroix1, publicó el video en su cuenta de TikTok el miércoles.

En el video, se puede ver a Delacroix empujando un carrito de compras y mirando artículos en un refrigerador cuando un extraño con capucha se le acerca por detrás.

El video compartido por Daisy Delacroix rápidamente se volvió viral

"Este hombre se acerca por detrás, me toca el trasero y me susurra al oído '¿qué pasa, cariño?'", dice en el video. 'Yo estaba en completo shock.'

El video viral recibió más de 2,6 millones de visitas hasta el viernes por la tarde.

No está claro si Delacroix presentó un informe policial después del incidente.

Muchos comentaristas intervinieron para compartir sus propias experiencias de acoso público en el video, que tiene casi 7,500 comentarios y más de 213,000 me gusta.

"El hecho de que todas las mujeres que vieron esto se pusieron nerviosas al instante antes de que sucediera lo dice todo", dijo un espectador.

No hiciste nada malo y no te merecías esto. Un atuendo NO ES UNA INVITACIÓN', agregó otro.

Sin embargo, otro espectador dijo: 'Bueno, ¿qué estás usando?'.

La modelo de OnlyFans explicó cómo obtuvo la grabación.

La popular modelo de OnlyFans pudo obtener una copia de las imágenes de vigilancia del gerente de la tienda de comestibles.

"El gerente me lo dio, estaban mirando las cámaras y vinieron literalmente justo después de que esto sucediera", dijo en los comentarios. "Muchas tiendas de abarrotes siempre tienen a alguien mirándolas en San Francisco porque la gente siempre está robando".

