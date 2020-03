Mitos: El rompecabezas

Luego de una llamada muy perturbadora al 911, en el que un hombre pedía ayuda desesperadamente a la operadora, se le asignó a Daniel, el único policía que estaba cerca del área para que acudiera lo mas pronto posible, se le explicó que el hombre decía que el y su esposa estaban siendo atacados por alguien que los había acosado durante días, el informó entre llantos que su esposa tal vez ya había sido asesinada.

El rompecabezas

Porque hace ya unos cuantos minutos que no la escuchaba llorar ni gritar, y que ya sentía los pasos del acosador llegar a el, por lo que con una voz temblorosa solo alcanzó a decir, antes de que la llamada fuera cortada repentinamente, algo que no quedó para nada claro:

-Perdónenme, lamento mucho haber puesto la última pieza…

Mitos: El rompecabezas

Daniel llegó al lugar tan rápido como pudo, alumbrando el área con las luces y el ruido de las sirenas del vehículo policial, informó al cuartel, y mientras esperaba por refuerzos, decidió entrar con arma en mano a revisar la casa, la cual estaba algo alejada de la ciudad, sin embargo por mas que se identificaba como la policía, nadie le respondía, el lugar estaba todo destrozado, las cosas estaban por los suelos, pero no habían señales de ninguna persona, era como si allí no viviera nadie.

Al seguir revisando las habitaciones, encontró algo curioso, un rompecabezas a medio armar, era como si hubieran intentado desarmarlo, Daniel sintió que podría ser una pista, asi que lo recogió, lo colocó dentro de una caja, y se lo llevó, actuando de forma irregular, ya que no dio parte al resto de policías que llegaron al lugar, y ya que la casa parecía estar abandonada, se pensó que tal vez todo fue una broma, porque tampoco se pudo ubicar a quien hizo la llamada.

-Hola querida, como estuvo tu día?…preguntó Daniel a su esposa.

-Bien mi amor, y tu?…arrestaste a alguien hoy?…respondió ella con una sonrisa en su rostro.

-Jeje!…no, hoy no…pero sucedió algo de lo mas raro, pero no voy a hablar de eso, mejor descansemos.

Mitos: El rompecabezas

Daniel no quería comentarle a su esposa sobre aquella rara llamada al 911, asi que luego de compartir con ella unos instantes, se fue a una habitación donde tenía una mesa de buen tamaño, e inició el armado del rompecabezas, con mucho cuidado conservó la parte que ya estaba hecha, y continuó desde alli, al instante, el aire en el lugar cambió, en la soledad del cuarto, mientras su esposa estaba afuera viendo la televisión, Daniel no se sentía solo, incluso miró varias veces por encima de su hombro, pero no vio nada.

En la parte que estaba hecha, se podía visualizar los interiores de una casa que estaba en total abandono, pero mas nada, al seguir poniendo piezas, poco a poco la imagen iba revelando el resto del lugar, y para asombro de Daniel, resultó ser la misma casa de donde se recibió la llamada de emergencia, y no solo eso, sus nervios se dispararon al ver en la imagen, el cadáver de un hombre tirado en el suelo con un teléfono en la mano, y junto a él, también estaba el de una mujer, ambos con una enorme herida en sus cuerpos.

Daniel se levantó de un brinco, golpeando la mesa, y dejando caer el rompecabezas, el cual se desarmó al caer, pero ya el había visto lo que necesitaba, así que pensó en ir a la comisaria y tratar de reabrir el caso, aunque no sabía como podría justificar esta información. Sin embargo, algo no se sentía bien, el podía sentir que era vigilado, que el y su esposa no estaban solos en casa, pero no veía a nadie, asi que decidió ir a la comisaria, dejando a su esposa en casa.

-Mi amor, no demoraré, regreso en seguida, cierra las puertas esta bien?

-Pasa algo Daniel?

-No…nada, has lo que te digo.

-Esta bien, te esperaré arriba.

Daniel salió en dirección a la comisaria, pero a medida que conducía, le parecía ver a alguien que lo observaba, esta persona sostenía un enorme hacha en la mano, pero aparecía y desaparecía, Daniel lo tomó como visiones causadas por el nervio que le invadía, sin embargo, su experiencia como policía, o tal vez su instinto, le indicó que lo mejor sería regresar a su casa.

Mitos: El rompecabezas

Al llegar, algo había cambiado, su casa estaba a oscuras, todo estaba en desorden, Daniel entró en pánico, y gritaba llamando a su esposa, sin tener respuesta alguna, Daniel iba con su linterna en mano, alumbrando sus pasos hasta llegar arriba, su esposa no estaba en su habitación, pero si estaba en el cuarto donde estaba el armando el rompecabezas, Daniel no pudo contener sus lágrimas al encontrarla sin vida tirada en el suelo con una herida en su espalda.

Daniel, en su angustia, intentaba reanimarla, pero era en vano, lo que si pudo ver, fue que su esposa había armado el rompecabezas por completo, develando una nueva imagen, imagen que Daniel, no estaba dispuesto a ver en ese momento, porque unos pasos lentos pero firmes, entraban a su casa. lo que hizo fue llamar enseguida a emergencias:

-Por favor…Soy el agente Daniel Moreno, vengan rápido a mi casa…mi esposa está muerta, el la asesino, y ya viene por mí…perdónenme…lamento haber puesto la última pieza…

Después de decir esto, la operadora del 911, quedo muda, al escuchar a través de la línea, una respiración pesada, forzada, unos pasos lentos y fuertes, y el sonido de algo que se arrastraba por el piso.

Mitos: El rompecabezas

La llamada fue interrumpida, cortada, justo como en la anterior, pero la grabación de la voz de terror de Daniel jamás será olvidada, al llegar la policía a casa de Daniel, no encontró los cuerpos, varios agentes revisaron la casa, y simplemente no había señales ni de Daniel, ni de su esposa, así que uno a uno salieron de la casa.

Pero uno de los agentes que revisaba, antes de seguir los pasos de sus compañeros, encontró un rompecabezas en el suelo, el cual mostraba parcialmente la imagen de un cuerpo en el piso, esto llamó su atención, así que lo recogió, y se lo llevó, pensando que tal vez sirva como evidencia.