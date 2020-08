Misteriosa mujer encabeza un desfile con docenas de animales en la calle.

Internet está lleno de videos extraños, por eso no es sorpresa que el clip en donde aparece una mujer desconocida liderando un desfile de animales en la calle, terminara por ser viral entre los usuarios de redes sociales.

Resulta que un día, mientras visitaba la casa de su madre en Turquía, Dilara Ilter se percató de una notable escena que acontecía afuera del domicilio. En la calle de abajo, Dilara vio a una mujer caminando y a su alrededor había docenas de diferentes tipos de animales: gatos, perros y pájaros, todos muy felices junto a ella, como si fuera un gran desfile.

Como era de esperarse, la mujer en cuestión se quedó atónita ante la singular escena que acababa de presenciar, por ello, inmediatamente decidió sacar su celular para registrar en video el insólito momento que de no ser capturado nadie le hubiera creído.

Mujer lidera desfile de animales y se vuelve viral

Dilara Itler incluso dijo: “En el momento en que la vi caminar así, pensé que era un mago o algo así”. No obstante, este no fue un acto de magia. Fue un acto de amor. Esto porque la madre de Dilara le dijo que cada dos días la mujer junta a los animales callejeros y trata de alimentarlos a todos, no importa la especie que sea.

Luego de saber la verdad, Dilara supo que este inusual avistamiento era todavía más impresionante. “La escena era tan poética”, dijo Itler. “Me sorprendió lo que estaba haciendo por estos animales”, señaló.

Es de mencionar que en otra visita para ver a su madre tiempo después, Dilaria volvió a ver a la mujer y al parecer los agradecidos animales todavía la seguían fielmente marchando todos juntos como si fuera un gran desfile transitando por las calles para el deleite de las personas en la zona.

Bu hanim her gun mahallede ne kadar hayvan varsa etrafina toplayip onlari doyuruyor. Kedi kopek karga hepsi sisko hahajd @MaltepeBelTr pic.twitter.com/f8r5UnDHUb — ☽ Dilere (@cocukkilidi) September 23, 2017

Aunque las calles de Turquía están llenas de comida dejada para animales callejeros, la noble labor de esta mujer no ha pasado desapercibida por los animalitos.