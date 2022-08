Misterio en el aire, el vuelo 513 aterriza con 92 esqueletos después desaparecer

Existen distintas historias respecto a los aviones y una de las más misteriosas es la del vuelo 513. Si eres de los que te gusta este tipo de temas, La Verdad Noticias te presenta este fascinante caso que tiene confundidos a los expertos hasta la actualidad.

Resulta que el vuelo 513 aterrizó con 92 esqueletos a bordo, lo que lo hace una historia extraordinaria.

Este vuelo de Santiago, de la línea aérea Airliner Lands todavía tiene poca información sobre el caso y lo que se sabe es aún más difuso ya que las autoridades gubernamentales no emitieron un comunicado oficial, por lo que se debe considerar como una leyenda, pero las leyendas son en parte verdaderas.

Vuelo 513 desaparecido

¿Qué pasó con el avión que aterrizó con 92 esqueletos?

Era la mañana del 4 de septiembre de 1954, cuando el vuelo 513 comercial de Santiago Airlines, salió de un aeropuerto en Alemania, pero nunca llegó a su destino por lo que las autoridades aeronáuticas brasileñas creyeron que había desaparecido en alguna parte del océano atlántico sin dejar rastro alguno.

Por esta desaparición se inició una búsqueda masiva, pero nunca encontraron nada, motivo por el cual los investigadores dijeron que la aeronave se había estrellado y todos los pasajeros habían perdido la vida, y sus restos se habían perdido en las profundidades del agua.

Luego de esta tragedia, la aerolínea cerró sus puertas al público en 1956, y nunca se supo nada sobre el vuelo ni de los 92 pasajeros, hasta 35 años después.

El misterio del vuelo 513

33 años después, aterrizó en Puerto Alegre, Brasil un avión con 92 esqueletos a bordo.

La historia comienza a tornarse la fascinante leyenda, cuando se supo que dicho vuelo reapareció el 12 de octubre de 1989, cuando aterrizó en Puerto Alegre, Brasil.

Lo extraño es que la aeronave aterrizó con 92 esqueletos a bordo, pero los empleados del aeropuerto estaban muy extrañados no por los cadáveres, porque aún no eran descubiertos, sino por el aterrizaje del avión ya que la torre de control no tenía comunicación con él, además, había rodeado el área del aeropuerto para después aterrizar.

Descubren esqueletos dentro del avión

Al revisar el avión que había aterrizado se llevaron la sorpresa de ver 92 cadáveres en su interior.

Cuando los empleados del aeropuerto abrieron las puertas, descubrieron 92 cadáveres, en los que se incluían a los 4 miembros de la tripulación sentados en sus asientos.

Lo que es más misterioso es el hecho que el capitán en turno, Miguel Víctor Cury, aún estaba sentado en la posición sujetando los controles.

En cuanto a los agentes del gobierno nunca dieron una explicación ni sacaron a la luz si era real, incluso, se piensa que se intentaron encubrir los hechos, aunque el caso atrajo la atención de varios científicos e investigadores paranormales.

Uno de ellos fue el Doctor Atello, quien sostiene que el vuelo 513 se encontraba en una burbuja temporal o viaje en el tiempo, de la cual salieron 35 años después. ¿Tu qué opinas?

