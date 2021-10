Mirrey en TikTok presume su "humilde" despensa básica de 9 mil pesos

@SoyMirrey se ha convertido en el principal tema de "conversación" de TikTok después de hacer su primera despensa básica por su cuenta al haber gasto 9 mil pesos en el supermercado y asegurar que todo fue "muy barato".

El vídeo de miles de reproducciones muestra al tiktoker ir de productos sencillo a carnes de 10 mil pesos el kilo y botellas de 100 pesos cada una, entre otros productos caros, lo que fue criticado por los demás internautas debido al exceso que no representa una despensa común.

En La Verdad Noticias te presentamos cuales son los elementos de la canasta básica en México así como los precios de cada producto, los cuales no pertenecen a las marcas costosas presentadas en el vídeo de TikTok.

La despensa básica de tiktoker mirrey

Tiktoker gasta 10 mil pesos en una despensa

@SoyMirrey tituló su vídeo como "Mi primer experiencia en un súper" donde presentó los caros productos que incluyó en su despensa: "Últimamente me he esforzado en ser más humilde, entonces me lancé al súper yo solo, y la neta fue una experiencia increíble", dijo.

"A la hora de pagar yo pensé que iba a ser muchísimo, y me salieron con la sorpresa de que todo esto fueron 9 mil pesos, quiero volver al súper pronto", dijo el tiktoker a un mes de que los precios de la canasta básica aumentaran por quinto mes consecutivo.

Los internautas criticaron sus comentarios así como los excesos del tiktoker, quien disfrutó de la experiencia de ir a comprar una despensa al súper y planea hacerlo otra vez en el futuro cercano, aunque no aclaró si volverá a comprar los productos más caros que encuentre.

¿Que tiene una despensa bien surtida?

La despensa basica en México

Durante este 2021 ha aumentado un 3% el costo de la canasta básica, pero los productos siguen siendo los mismos: huevos, carnes, lácteos, conservas en lata, cereales y arroces integrales así como legumbres, frutas y verduras.

