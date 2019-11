Millonario de Texas busca novia por medio de un anuncio en el periódico (VIRAL)

Paul Young, prominente empresario de Laredo, Texas, decidió buscar a la mujer de sus sueños por medio de un anuncio en un periódico estadounidense. Aunque no especifica su edad, Paul solicita a una mujer más joven que él, de entre 50 y 70 años.

Este hombre es dueño de una empresa de venta de autos que lleva su nombre y que tiene ventas millonarias anualmente, pero hay cosas que el dinero no puede comprar así es que se anunció en el periódico escribiendo lo siguiente...

"Quiero contactar a una mujer especial, soltera, delgada, sin hijos ni dependientes, que no fume ni 'vapee', no use drogas, con pocos o ningún tatuaje".