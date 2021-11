Un militar de Estados Unidos fue rechazado por su novia durante su propuesta de matrimonio, la cual salió mal debido a que la sorpresa no le gustó nada a su pareja, quien explotó al ver lo que hizo el soldado.

El soldado fue rechazado de la peor manera y todo fue grabado, las polémicas imágenes se han vuelto virales a través de Tik Tok, en donde han generado diferentes reacciones por parte de los usuarios.

El video fue compartido por el usuario @Kama_mai_savaii, en el se ve como el soldado le pide matrimonio a su novia y decide rayarle el auto para sorprenderla a lo grande, pero todo fue un grave error.

El militar fue rechazado por su novia

"¿Qué le hiciste a mi carro?, ¿Esto se le va quitar?", preguntó la mujer furiosa ante la desafortunada propuesta de matrimonio que se ha convertido en tema de discusión en las redes sociales

Ante la inesperada reacción de la mujer, el novio le respondió solamente que debía llevarlo a un auto lavado, sin embargo, su pareja no estaba nada feliz y le reclamó que por su culpa llegaría tarde a su trabajo.

La mujer continuó mostrándose molesta. “No, ahora debo ir al autolavado, no tengo tiempo, ya voy tarde… no puedo creer que hicieras esto cuando tenga que ir a trabajar”, a caso quieres que me despidan”, gritaba en el video de TikTok.

La mujer se mostró muy molesta

Militar pide matrimonio a su novia pero ella lo rechaza por pintar su auto

El soldado le preguntaba si le había gustado el detalle en el que había utilizado sus colores favoritos, pero al parecer nada la calmaba y ella seguía señalando que era vergonzoso: ¡Eso se ve muy mal!

Finalmente la mujer molesta rechaza llegar al altar con su pareja, ya que el militar norteamericano terminó por arruinar su automóvil, y lejos de ser una linda sorpresa, la escena se convirtió en una discusión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.