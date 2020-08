Mike Tyson muestra su poder en cámara lenta y se vuelve viral (VIDEO)

No cabe duda que una de las personalidades que sigue generando gran sensación en diversas plataformas de las redes sociales, es el boxeador norteamericano Mike Tyson, excampeón de los pesos pesados de 54 años, quien se ha vuelto viral durante las últimas horas al mostrar cómo se entrena para volver a subir al ring después de 15 años. Esto durante la pelea del próximo 28 de noviembre en la que enfrentará en Los Ángeles a Roy Jones Jr., de 51 años de edad.

Mike Tyson

Mike Tyson da miedo haste en cámara lenta

El ex monarca de los pesados que ha destacado dentro de las noticias de hoy y también conocido como 'Iron Mike', continúa entrenando a las órdenes del brasileño Rafael Cordeiro, quien esta semana compartió en su cuenta de Instagram un nuevo video donde, gracias a la cámara lenta, se puede apreciar toda la furia de su pupilo: "Técnica, enfoque, potencia, velocidad y cardio", dice el texto que acompaña las interesantes imágenes.

Mike Tyson está listo para volver al ring

Este nuevo video viral protagonizado por el pugilista estadounidense, ha sido uno de varios clips compartidos por Mike Tyson desde que inició sus primeros entrenamientos con el brasileño el pasado 1 de mayo. "No sabía qué esperar cuando llegó. No ha golpeado con unos guantes en casi 10 años, así que no me esperaba ver lo que vi. Vi a un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que chicos de 21 y 22 años", comentó Cordeiro en ese momento.

Mike Tyson grabado en cámara lenta

Te puede interesar Surfista sobrevive a mortal ataque de un gigantesco tiburón blanco (VIDEO)

Hubo una época en la que Mike Tyson era considerado el mejor libra por libra de los pesos pesados, debido a la potencia de sus golpes que lo convirtieron en uno de los hombres más peligrosos del mundo. Según los videos de sus últimos entrenamientos, podría volver a demostrarlo en tres meses. Y esas no son buenas noticias para Roy Jones Jr. ¿Consideras que Mike Tyson está en buenas condiciones para volver a los cuadriláteros? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.